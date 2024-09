Fallout 76: Neues Update kommt heute – darauf müsst ihr unbedingt achten

Update: Diese Meldung wurde zuerst am 3.09.2024 veröffentlicht. Derselbe Tag, an dem das Milestone Zero Update für Fallout 76 veröffentlicht wurde. Entsprechend sind die Formulierungen im Text zu lesen.

Ursprüngliche Meldung: Spieler*innen des Multiplayer-Rollenspiels Fallout 76 dürfen sich anschnallen: Das sogenannte Milepost Zero Update, welches einige grundlegende Neuerungen mit sich bringen dürfte, erscheint heute. Verfügbar sein soll das Update ab dem 3.09.2024 um 16 Uhr deutscher Zeit.

Zusätzlich hat Bethesda vor wenigen Tagen über Twitter eine wichtige Information zum Update bekanntgegeben. Denn eine entscheidende Sache müsst ihr beachten, sobald ihr euch heute das Milepost Zero Update für Fallout 76 besorgt.

Der entscheidende Punkt: Um genanntes Update zu nutzen, werdet ihr Fallout 76 komplett neu herunterladen und installieren müssen. Als Grund dafür gibt Bethesda über Twitter an, das Spiel sei durch die Neuerung nicht nur neu verpackt worden – auch die Gesamtgröße des Titels soll dank des Updates kleiner ausfallen.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass ein auf eurer Festplatte installiertes Fallout 76 weniger Festplattenspeicher einnimmt, ist erstmal eine erfreuliche Neuerung. Denn habt ihr beispielsweise bereits ARK: Survival Evolved (275 GB), Halo: The Master Chief Collection (125 GB), Final Fantasy XV (155 GB) und andere Schwergewichte auf die Festplatte gehievt, schon geht euch schneller der Speicherplatz aus, als ihr Solid Hard Drive buchstabieren könnt.

Das Milepost Zero Update soll dann mit einigen amtlichen Neuerungen einhergehen, wie neue Energie- und Laserwaffen, nachgebessertes Balancing, neue Belohnungen und mehr. Übrigens: Sollte Fallout 76 bei euch – egal, ob auf dem PC, der PlayStation oder der Xbox – instabil laufen, legt euch Bethesda den entsprechenden Support ans Herz. Und wer sich mit stimmungsvollen Bewegtbildern auf Milepost Zero einstimmen möchte, guckt sich nachstehenden, etwa einminütigen Trailer an.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos postapokalyptisches Ödland: Wer nicht länger auf ein Fallout 4 warten möchte, kann dutzende und abermals dutzende Mods zusammenklatschen – und bekommt einen Eindruck davon, wie ein Fallout 5 mitsamt Raytracing irgendwann aussehen könnte.

Quellen: Twitter / @Bethesda Support; PCGames Hardware; Nuka Knights; Bethesda Support; YouTube /@Bethesda Softworks