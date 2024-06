Fallout 76: Release von kostenloser Erweiterung Skyline Valley und Aussicht auf 2025

Auch jetzt, wo der Einschlag der erfolgreichen Serien-Umsetzung weiter zurückliegt, ist es um Fallout noch nicht still geworden. Nachdem Bethesda zuerst vor allem Fallout 4 für die Welle an Fans der Verfilmung, aus denen sich neue und wiederkehrende Spieler*innen ergaben, aufgepäppelt hat, ist nun Fallout 76 an der Reihe.

Das MMO soll in Kürze eine kostenlose Erweiterung auf den Weg bringen und damit seinen Umfang vergrößern. Aktuellste Informationen dazu wurden beim Xbox Showcase auf dem Summer Game Fest gezeigt. Auch ein spannender Zusatz erwartet euch demnach bald in Fallout 76.

Fallout 76: Skyline Valley Erweiterung steht vor der Tür

Mit Fallout 4 hat es bereits funktioniert: Die Mischung aus dem Hype um die Fallout-Serie und der Veröffentlichung neuer Inhalte in Form des Next-Gen-Updates hat das Spiel wieder ins Gespräch gebracht. Obwohl diese Aktion ihre Schattenseiten hatte, denn neben diversen Bugs durchkreuzte die neue Software beispielsweise die Pläne der Fallout London-Mod, welche sich aber mittlerweile wieder aufzurappeln scheint. Während sich also die Wogen langsam glätten, will Bethesda jetzt auch den neuesten Ableger des Franchise, Fallout 76 in neuem Licht erstrahlen lassen.

Zu diesem Zweck haben die Entwickler*innen an der Map geschraubt und das Ergebnis ihrer Arbeit schlägt sich in der Erweiterung Skyline Valley nieder. Die soll bereits am 12. Juni 2024 für PC, Xbox und PlayStation online gehen und euch neben einer größeren Spielwelt unter anderem auch zusätzliche Kreaturen, frische Quests und das Verlorene-Schätze-Paket mit passenden Cosmetics an den Start bringen. Bis auf die kosmetischen Gegenstände sind alle gebotenen Inhalte kostenlos und erreichen euch über ein simples Update.

Ein Trailer zur bald verfügbaren Region Skyline Valley zeigt einen zerstörten Nationalpark, sowie Vault Nummer 63. Im selben Video versteckt sich außerdem ein spannender Ausblick auf die Zukunft von Fallout 76. Ab Anfang 2025 wird es möglich sein, als Spieler*in in die Rolle eines Ghuls zu schlüpfen und die eigene Mutation stolz in der Einöde zur Schau zu stellen. Welche Überraschungen das Xbox Games Showcase abgesehen von Fallout noch mit sich gebracht hat, erfahrt ihr in unserer Übersicht aller erfolgten Ankündigungen.

