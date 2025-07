Fallout: Bahnbrechender neuer Trailer zu Fan-Game enthüllt – „das krankeste Projekt, das ich je gesehen habe“

Fallout 76 wird zwar alle naselang mit neuen Inhalten versorgt, auf einen neuen Titel aus dem postapokalyptischen Shooter-Universum warten Fans aber aktuell vergeblich.

Während Bethesda also anderweitig beschäftigt ist, schrauben Liebhaber*innen des Franchises selbst an etwaigen Umsetzungen. So zum Beispiel an Bakersfield: Die Total Conversion-Mod von Doom, die den einstigen Shooter ins Ödland bringt, ist schon eine ganze Weile in Arbeit, doch die letzten drei Jahre herrschte Funkstille. Nun bringt ein beeindruckender Trailer das Projekt erneut aufs Radar.

Fallout: Trailer zu Fan-Projekt Bakersfield begeistert Fans

Erst vor zwei Tagen, also am 20. Juli, hat Alexander „Red888guns“ Berezin, einer der Entwickler, den neuen Trailer auf seinem YouTube-Account hochgeladen, und schon jetzt konnte das Video mehr als eine halbe Million Aufrufe versammeln. Fans sind heiß auf Fallout: Bakersfield und die Kommentare überaus positiv. „Das hier könnte das krankeste Projekt sein, das ich je gesehen habe“, heißt es etwa von Nutzer*in ItsJabo.

Hier der Trailer:

Maboilaurence8227 bringt es noch ein wenig ergreifender auf den Punkt: „Der Soundtrack von Fallout 2 UND Wasteland 2? Das ist genug, um einen erwachsenen Mann zum Weinen zu bringen.“ Aber woher kommt denn jetzt der Hype? Nun, die Frage könnt ihr euch natürlich einfach beantworten, indem ihr euch den vierminütigen Trailer kurzerhand selbst anschaut. Oder aber ihr lest noch schnell die folgenden zwei Absätze.

Denn schon die ersten Sekunden setzen audiovisuell die perfekte Atmosphäre für einen Fallout-Ausflug. Zu sehen ist eine postapokalyptische Landschaft, wie sie im Buche steht, zwischen den Ruinen trotten Zombies oder Ghule umher, Autos liegen brach, eine vereinzelte Mülltonne brennt. Nach der stimmungsvollen Einführung folgt Gameplay, bei dem das Doom von 1993 als Vorlage mehr als deutlich wird.

Trotzdem ist das UI an die Fallout-Ästhetik angepasst worden und zeigt schon jetzt, wie viele Liebe in dem Fan-Projekt steckt. Auch die Sprachausgabe und ein wenig von den Dialogen könnt ihr im Trailer schon erspähen. Wann das Projekt dann endlich das Licht der Welt erblickt, bleibt aber abzuwarten, einen Release-Termin nannte man noch nicht. An anderer Stelle verraten wir euch derweil, warum ihr Fallout 4 2025 (nochmal) eine Chance geben solltet.

