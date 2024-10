Fallout bekommt jetzt seinen eigenen Tag: Unbedingt im Kalender anstreichen

Fallout für den Moment beiseite: Habt ihr heute schon mal genauer in euren Kalender geguckt? Falls ja, dann kennt ihr solche skurrilen Thementage wie den „Tag der Konservendose“ vielleicht längst, oder den „Tag der sinnlosen Anrufbeantworternachrichten“. Auch der Nerd-Kosmos kennt seine eigenen Ehrentage, etwa mit den „Towel Day“ als Hommage an Douglas Adams, oder selbstverständlich den „Star Wars Day“.

Da passt es trefflich in die Reihe, wenn jetzt auch die virtuelle Postapokalypse ihren eigenen Tag spendiert bekommt. Denn dieses Jahr ruft Bethesda zum ersten Mal den Fallout Day aus – und zwar bereits am 23. Oktober. Erfahrt, was euch an diesem speziellen Tag erwarten wird, wenn sehr wahrscheinlich keinerlei Informationen zu einem Fallout 5 geteilt werden.

Frische Infos zu Fallout 76 am Ehrentag

Denn, ja: Wir rechnen mit keiner Faser unseres Körpers damit, dass Bethesda mit Neuigkeiten zu einem fünften Hauptteil um die Ecke kommt. Was euch stattdessen am 23. Oktober erwarten dürfte, sind erste Einblicke zu neuen Inhalten zu Fallout 76 und die Chance, euch Interviews mit Entwickler*innen anzuschauen. Als i-Tüpfelchen gibt es noch eine Übertragung mit den Mädels und Jungs von Fallout for Hope, einer gemeinnützigen Initiative.

Fallout for Hope ist ein Verbund aus Kreativschaffenden, die Geld sammeln für solche Sachen wie den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit, Herzkrankheiten oder den Wiederaufbau von Krankenhäusern in Kriegsgebieten. Soweit zur guten Sache. Kurioses Faktum: Der 23. Oktober wurde als Fallout Day nicht zufällig gewählt. Wie Fans natürlich wissen, ist innerhalb des fiktionalen Ödland-Kosmos der 23. Oktober 2077 derjenige Tag, an dem der Atomkrieg ausbricht.

Neben der Tatsache, dass das Datum für das Event passend gewählt wurde, wissen wir dann doch immerhin, wer uns die brühwarmen Informationen zu Fallout 76 darreichen wird: „Jon Rush und Bill LaCoste geben Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit an Fallout 76″, steht auf dem Twitter-Posting der Bethesda Game Studios zu lesen. Falls euch die beiden Männer unbekannt sind: Jonathan Rush ist seit bald sieben Jahren bei den Bethesda Game Studios beschäftigt, war leitender Character Artist bei Fallout 76, danach Art Director für die Updates zu Fallout 76 – und hat momentan die Position als Creative Director inne.

Weitere Infos zum ultimativen Fan-Tag

Bill LaCoste ist ebenfalls langjähriger Mitarbeiter bei Bethesda Game Studios, ist genauer als Senior Producer beschäftigt. Informationen zu einem Gameplay-Element, mit denen Fans im Rahmen des Events rechnen dürfen, sind: Haustiere für euer C.A.M.P. Denn schon bei der Tokyo Game Show dieses Jahres sagte Rush, meine freue sich bekanntgeben zu können, dass „C.A.M.P.-Haustiere dieses Jahr endlich in Fallout 76 Einzug halten werden.“

Bleibt abzuwarten, wie viel Mehrwert – um es wie ein lupenreiner Betriebswirtschafts-Guru zu sagen – für uns bei diesem besonderen Tag tatsächlich abzugreifen sein wird. Ein Blick in die Kommentarspalten auf Twitter jedenfalls verrät auf Anhieb – die Spieler*innen wollen vor allem eines: ein nächstes Fallout-Spiel. Das belegen Wortmeldungen wie „Wir wollen einfach nur ein neues Game!“ oder „Wir wollen Fallout 5!“. Warten wir’s ab, was Bethesda auffahren wird – und zählen bis dahin unsere Kronkorken für … eine Action-Figur?

Ja, denn das Commonwealth kennt sozusagen seinen eigenen G.I. Joe: Habt ihr zu viel Geld auf der hohen Kante – oder auf dem Konto? Dann werft eure Moneten auf dieses hübsche Fallout-Püppchen!

