Freudenfest für Fallout-Fans: Neuer Film wurde überraschend veröffentlicht – kostenlos anschauen

Vier Kreativschaffende, welche die Köpfe zusammenstecken, um sehenswerte Dokumentationen über das schönste Hobby der Welt in Spielfilmlänge zu stemmen? Das Ergebnis dieser Mammutaufgabe könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von GVMERS komplett kostenlos reinziehen – ganz aktuell auch zu Fallout.

Zuletzt wurden dort etwa die Hintergründe zu Skull and Bones oder Payday 3 ausgeleuchtet. Jetzt wurde eine Dokumentation zur „Geschichte von Fallout“ hochgeladen. In Spielfilmlänge – sprich über eineinhalb Stunden – wird detailverliebt aufgerollt, wie die Rollenspielreihe ihren Anfang nahm, ab wann die Ära Bethesda eingeläutet wurde, und wie die Zukunft der postapokalyptischen Rollenspiels-Franchise aussehen könnte.

Fallout: kostenlose Dokumentation auf YouTube ansehen

Diese Dokumentation mit dem Originaltitel „The History of Fallout” könnt ihr euch wie gesagt gänzlich kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von GVMERS angucken. Wer das Kreativprojekt finanziell unterstützten möchte, darf auf Patreon den Geldbeutel aufklappen. Wie vorerwähnt, klappert die Dokumentation unterhaltsam aufbereitet die wichtigsten Meilensteine der Fallout-Historie ab. Beginnend bei den Anfangstagen, als sich die Kreativität der Macher*innen an Tabletop-Rollenspielen wie Dungeons & Dragons oder dem ebenfalls postapokalyptischen Rollenspiel Wasteland entzündete.

Wer bei Amazon Prime die Serien-Adaption schon durchgesuchtet hat, bekommt jetzt auf YouTube ganz gratis die Entstehungsgeschichte der Gaming-Legende in die Playlist geschubst. Klickt hier (gerne) nachstehend:

Sozusagen nach Fallouts Gründertagen bei Interplay Entertainment und Black Island Studios, geht’s weiter bis zur heute anhaltenden Ära Bethesda. Beginnend mit dem ersten 3D-Fallout, also dem dritten Hauptteil der Reihe, wird auch ein Fallout New Vegas unter die Lupe genommen. Das wurde bekanntermaßen nicht von Bethesda Game Studios entwickelt, sondern von Obsidian Entertainment (Avowed, The Outer Worlds). Unter vielen Spieler*innen wird der Vegas-Ausflug als einer der besten Titel gehandelt – zugleich wirft die Doku aber auch das Scheinwerferlicht auf technische Ungereimtheiten und Bugs, die den Titel geplagt haben.

Zuletzt wird auch das Kapitel Fallout 76 aufgeklappt. Dabei wird der ebenfalls von Bugs durchgeschüttelte Online-Ableger nicht mit Samthandschuhen angefasst. Abschließend wird noch der bis heute anhaltende, kulturelle Stellenwert des Ödland-Epos unterstrichen, was nicht zuletzt dem durchschlagenden Erfolg der Serie bei Amazons Streamingangebot zu verdanken ist. Wer also Fallout-Fan ist, oder sich allgemein für die Entstehungsgeschichte von Videospielen interessiert, könnte heute Abend gut mit einem Eimer Popcorn beraten sein – und dieser Dokumentation zum kulturellen Phänomen Fallout.

