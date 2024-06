Fahnenkrieg unter Fallout-Fans: Amerikanerin bekennt Flagge – doch ihren Nachbarn ärgert’s

Bei allen Unsicherheiten ist das Leben wahrlich voller Gewissheiten – auch bei uns in Deutschland: Die Jagd nach Pfandflaschen ist zu einem Nationalsport avanciert, Wörter wie „Schadenfreude“ oder „Weltanschauung“ sind unsere größten kulturellen Exportschlager – und wenn wir Deutschlandflaggen auf unserem Balkon hängen haben, muss gerade irgendwas mit Fußball passieren (siehe EM). Doch was hat das mit Fallout: New Vegas zu schaffen?

Nun, auf Reddit zettelt ein Fallout-Fan gerade einen Flaggenkrieg an, der euch ratlos zurücklässt, wenn ihr nicht gerade im 2010 erschienene Action-Rollenspiel Fallout: New Vegas von Developer Obsidian Entertainment drinsteckt. Zum Glück für euch, hilft 4P euch weiter – zunächst mit einer kleinen Fraktionskunde aus dem Fallout-Universum.

NCR und Caesar’s Legion: Zwei Fraktionen aus Fallout: New Vegas

Spieler*innen der Reihe wissen natürlich: Die meisten der unterschiedlichen Fraktionen im Fallout-Kosmos stehen auf Kriegsfüßen miteinander. So auch bei Fallout: New Vegas. Die Republik Neukalifornien (NCR) und Caesar’s Legion kämpfen mitunter um den Hoover-Staudamm, der eine wichtige Elektrizitätsquelle darstellt. Sympathieträger*in ist keine der beiden Fraktionen. Die Legion setzt sich aus Sklav*innen zusammen, deren Führungsstil vor allem aus Angsteinflößen besteht. Die NCR will ihren Anhänger*innen Stabilität bieten, besticht jenseits davon vorrangig durch Machtgier, wie The Gamer verrät.

Nebenbei bemerkt: Falls ihr euer Nerd-Wissen zum Storytelling aus Fallout: News Vegas auffrischen möchtet, schieben wir euch ganz diskret dieses fast 5-minütige Video rüber, dass euch augenzwinkernd die Handlung des Titels nachzeichnet. Doch zurück zum Konflikt rund um knatternde Flaggen-Banner.

Initiatorin des vermeintlichen Flaggenkriegs ist die Reddit-Nutzerin CourierJackalope. Die Frau ist einerseits amerikanische Staatsbürgerin, andererseits Anhängerin von Caesars Legions – was sie mit einer vor ihrer Haustür aufgehängten Flagge zum Ausdruck gebracht hat. Als sie wenige Zeit später vor einem nahe gelegenen Haus eine Flagge der NCR mit dem markanten, zweiköpfigen Bären findet, entbrennt dann der augenzwinkernd gemeinte Nachbarschaftsstreit.

Wie bekriegen sich die beiden Fans auf Reddit?

Als Anhängerin der Legion ist CourierJackalope die NCR-Flagge ein sprichwörtlicher Dorn im Auge – was sie ihrem Nachbarn so ähnlich auch per Messenger so schreibt: „Gerne sehen wir die NCR hier nicht.“ Der Nachbar steigt auf das neckisch gemeinte Spiel ein, indem er schreibt: „Wie witzig! Wir bei uns sehen dafür Leute von Caesars Legions weniger gerne. Das bedeutet Krieg.“

Bei allem Konfliktpotenzial zweier virtueller, sich unversöhnlich gegenüberstehenden Fraktionen aus dem Fallout-Franchise: Die Emojis mit lachendem Smiley sprechen für einen deeskalierenden Austausch zwischen den beiden Fallout-Fans, wie ihr oben bei Reddit nachlesen könnt. Aber mal ernsthaft: Wieso hängt sich eine Person eine Flagge der – Achtung: Untertreibung! – eher toxischen Fraktion Caesar’s Legion vors Haus?

CourierJackalope rückt dazu die Fremdwahrnehmung zu ihrer Person ins rechte Licht. So begeistere sie sich als geschichtsinteressierte Person für das Römische Reich. Zudem stellt sie klar, „im echten Leben würden die Legion und ich nicht miteinander klarkommen“.

Liebevolles Miteinander findet bei Fallout auch im Bildschirm statt, wenn es flauschig wird und vier Pfoten hat. (Credit: Bethesda Softworks) Credit: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Für alle Romantiker*innen unter euch, noch eine Kleinigkeit zum Schluss: Ihren Ehemann hat CourierJackalope auch über Fallout: Las Vegas kennengelernt. Ihr seht also: Die zänkischen Fraktionen aus Fallout münden nicht nur in Kollateral- und Personenschäden – sie führen auch (echte) Menschen zueinander.

Wo wir gerade bei Liebe sind: Auch im aktuelle Teil geht’s im Grunde nur um das vielleicht größte Gefühl der Welt – indes führt das in Fallout 4 dazu, dass manchmal Väter ihre eigenen Söhne aufessen, wie wir euch berichtet haben. Wer da wieder an das Wörtchen „Schadenfreude“ denkt, denkt richtig.

