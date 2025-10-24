Fallout: Flut an starken Mods ist zu erwarten – der Grund ist eine spektakuläre Belohnung

Anlässlich einer der beliebtesten Rollenspiel-Reihen veranstaltet Entwickler Bethesda jährlich den Fallout-Day, in dem News rund um die Spieleserie angekündigt werden.

In diesen Zeitraum fällt – wohl nicht ganz zufällig – in diesem Jahr auch der Startschuss zu einem spannenden Wettbewerb, der von Nexus Mods veranstaltet wird. Die Modding-Seite ist eine der bekanntesten Anlaufstellen für fangemachte Inhalte zu zahllosen PC-Spielen.

Die beste Fallout-Mod gewinnt Reise zum Serienschauplatz

An diesem Fallout-Day wurde eine Jubiläums-Edition von Fallout 4, das im November sein zehnjähriges Bestehen feiert, angekündigt, ebenso wie eine Switch 2-Portierung. Fans der Amazon Prime-Serie rund um das postapokalyptische RPG freuen sich ohnehin schon auf den Start der zweiten Staffel am 17. Dezember. Seit heute sind zudem alle Modding-affinen Fans gefragt, ihren Beitrag zu leisten, wie ihr in dieser Ankündigung auf Nexus Mods lesen könnt.

Seht hier übrigens den Broadcast zum Fallout-Day am 23. Oktober:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Fallout Modathon 2025 dauert noch bis zum 31. Dezember an. Alle Mods, die in diesem Zeitraum eingereicht werden, landen in einer Lostrommel. Der oder die Gewinner*in darf sich über einen wahrlich aufsehenerregenden Preis freuen: Ein Trip nach Las Vegas – passend also zur zweiten Staffel der Amazon Prime-Serie, die bekanntlich den Fallout-Ableger New Vegas thematisieren wird.

Lesetipp: Die beste Alternative für Fallout steht übrigens ebenfalls vor der Tür

Dabei seid ihr laut Mod-Portal nicht einmal auf Inhalte speziell für einen Teil der Fallout-Reihe beschränkt; auch andere Spiele können in diesem Rahmen mit einem Stück Endzeitstimmung versehen werden. „Bringt einen Geschmack des Ödlands nach Skyrim, in Cyberpunk 2077, Stardew Valley oder gar Baldur’s Gate 3; das würden wir gerne sehen“, heißt es auf Nexus Mods.

Und wer selbst nicht so affin mit Programmierung und Co. ist, kann sich in den nächsten Monaten sicherlich immerhin über die ein oder andere, spektakuläre, witzige, umfangreiche, fantasievolle oder absurde Mod für und rund um Fallout freuen. Alles zur Jubiläums-Edition zu Fallout 4 könnt ihr derweil hier nachlesen.

Quelle: Nexus Mods, YouTube / Bethesda Softworks