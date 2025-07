Fallout 5 kann warten: Der nächste Rollenspiel-Blockbuster kommt von zwei absoluten RPG-Gurus

Die Biografie eines Chris Avellone kennt Licht- und vielleicht noch mehr Schattenseiten. Das Branchenurgestein hat bis heute legendäre Rollenspiele wie Fallout: New Vegas oder Star Wars: Knights of the Old Republic 2 mitgestaltet. In den letzten Jahren allerdings ist er durch seine gegenüber Ex-Arbeitgeber Obsidian Entertainment erhobenen Vorwürfe aufgefallen – zudem wurde ihm unangemessenes Verhalten vorgeworfen.

Abseits dieser vorangegangenen Negativ-Schlagzeilen hat Avellone jetzt offenbar ein neues Zuhause gefunden – und zwar das letztes Jahr gegründete Entwicklungsstudio Republic Games. Hinter diesem neuen Developer steckt übrigens Adam Williams. Dieser war zuvor fast zehn Jahre bei Quantic Dream federführend tätig. Ein Studio mit ganz eigenen Problemen …

Neuen Rollenspiel von RPG-Guru angekündigt

Toxisches Arbeitsklima sind noch die harmloseren, gegen Entwicklungsstudio Quantic Dream (Detroid: Become Human, Heavy Rain) vorgebrachten Vorwürfe. Andere lauten Sexismen, Rassismus und Homophobie. Nach fast sieben Jahren als Lead Writer bei Detroid: Become Human und ungefähr drei weiteren Jahren in selber Position für Star Wars: Eclipse, hat Adam Williams das in Frankreich heimische Entwicklungsstudio hinter sich gelassen.

Als Grund für den Weggang wurden bisher keine Zusammenhänge zur problematischen Situation bei Quantic Dream beobachtet. Dafür sickert allmählich durch, an welchem Projekt man bei Republic Games gerade werkelt.

Twitter-Posting von Adam Williams:

Eine „finstere Fantasy-Geschichte soll es werden, mit fesselndem Gameplay und großer, interaktiver Erzählung“, so Adam Williams auf Twitter. Am 26. Juni teilte er auf der Plattform eine längere Nachricht, worin die Zusammenarbeit mit Avellone angekündigt wurde. „Chris [Avellone] hat für einige der größten Rollenspiele aller Zeiten geschrieben“, heißt es da – und auch, dass man bei Republic Games an einem neuen Rollenspiel schraube. Weitere Updates zu diesem neuen RPG sollen bald folgen.

Avellone selbst hat ebenfalls auf Twitter das Wort ergriffen. Er betont, bei der erzählerischen Ausrichtung des Rollenspiels einen neuen Ansatz erkannt zu haben. Fans narrativ starker Rollenspiele dürfen also gespannt sein, womit Republic Games demnächst aufschlägt.

Außergerichtliche Einigung & weitere Vorwürfe

Die Anschuldigungen gegenüber Avellone zu dessen unangemessenem Verhalten, wurden mittlerweile wohl außergerichtlich beigelegt – wie Eurogamer berichtet hat. Rollenspiel-Begeisterte jedenfalls sollten sein neuestes Werk vermutlich im Auge behalten. Ein unangenehmer Nachgeschmack zur Causa Avellone bleibt dennoch.

Wer sich einen Überblick dazu verschaffen möchte, wie solche und ähnliche Berichte zu massivem Fehlverhalten die Branche in der Vergangenheit durchgeschüttelt haben, können wir diese Übersicht ans Herz legen.

