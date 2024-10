Fallout kehrt 2025 zurück – mit saftigem Preisschild für wertvolles Sammlerstück

Obwohl ein Release von Fallout 5 wohl noch in weiter Ferne liegt, können sich Fans von Fallout aktuell eigentlich nicht beschweren. Die Streaming-Serie bei Amazon steht mit Staffel 2 in den Startlöchern, Online-Spieler*innen entdecken das postapokalyptische Ödland mit Fallout 76 täglich neu – und Team FOLON demonstrierte eindrücklich mit Fallout London, dass sich Ghule auch in London heimisch fühlen.

Und dennoch dürften jetzt hartgesottene Fallout-Enthusiast*innen jeden Kronkorken zweimal umdrehen. Wieso? Weil schon nächstes Jahr ein Sammlerstück bereitsteht, dass nicht nur einen schicken Blickfang im heimischen Regal hergibt, sondern mit einem dreistelligen Preisschild behangen ist. Besteller*innen aus Deutschland dürften zudem nochmal mehr berappen.

Den Sole Survivors aus Fallout 4 & Co. ins Regal stellen – für großes Geld

Klar, Action-Figuren sind nicht jedermanns Sache – aber welcher Fan einer großen Gaming-Franchise hat noch nie damit geliebäugelt, sich eine blickschöne Statue von Lara Croft, Master Chief oder Super Mario ins Regal zu stellen? Dass eine solche Art der Raumverschönerung nicht nur neidische Blicke von Freund*innen auf sich zieht, vielmehr ordentlich ins Portemonnaie gehen kann, beweist ein neues Angebot für Fallout-Freund*innen.

Das fragliche Produkt hört auf den Namen „Fallout Male Sole Survivor“ – und ist genau das: Eine Figur des männlich gelesenen, spielbaren Helden aus den Fallout-Videospielen. Das Sammlerstück im Maßstab 1:6 sieht den Vorschaubildern zum Produkt nach zu urteilen nicht nur detailverliebt aus. Denn im Lieferumfang enthalten sind Mini-Accessoires wie Pip-Boy oder Kellogg’s Pistole, wodurch Authentizität suggeriert wird. Doch bevor wir zu sehr in die Redensart von Verkaufsfernsehen-Moderator*innen abgleiten, widmen wir uns dem Preisschild.

Denn dieses ist mit rund 180 US-Dollar wahrlich kein Pappenstiel, um es lapidar zu sagen. Dazu passende Reaktionen hinterlässt die Community auf Twitter mit Wortmeldungen wie „Dieser Preis überrascht mich nicht“ oder „Du bist offenbar kein Sammler, wenn du denkst, dass dieser Preis zu hoch ist“. Deutlich kritischer ist ein Nutzer, der diesen Beitrag hinterlassen hat: „Das Höchste, was ich bereit wäre zu zahlen, wären 25 Dollar. Aber selbst dann müsste ich meinen Kauf überdenken. Das Ding sieht einfach wie eine normale WWE-Actionfigur aus.“ Ob der Kaufpreis gerechtfertigt ist, müsst ihr als mündige*r Käufer*in letztlich selbst entscheiden.

Wie viel kostet das Fallout-Sammlerstück für deutsche Kundinnen und Kunden?

Ob euch der nicht niedrige, dreistellige Betrag für dieses Spielzeug für Erwachsene wert ist, dürft ihr natürlich selber mit eurem Geldbeutel vereinbaren. Falls ihr euch zum Kauf durchringen solltet (der für Kund*innen aus Deutschland nochmal happiger ausfallen dürfte): Als voraussichtliches Lieferdatum wird bei Entertainment Earth der Mai 2025 angegeben. Im Bethesda International Gear Store wird die Pretiose tatsächlich für knapp 180 Euro aufgeführt.

Apropos Sammlerstücke: Der legendäre Pip Boy aus Fallout hat es längst in die Realität geschafft – und lechzt danach, eure nächste Smartwatch zu werden. Na, wer einen solch klobigen Apparillo am Handgelenk wirklich braucht?

Quellen: Twitter / @Wario64, @Outlawslivefree, @DemonicClownRat, @kqueen30922519, Entertainment Earth, Bethesda International Gear Store