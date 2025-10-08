Fallout: Kostenlose Erweiterung bietet 30 neue Quests – und „versteckte Überraschungen“

Ihr kennt jede einzelne Mr. Bean-Folge in- und auswendig, trällert frühmorgens nach dem Aufstehen die Titelmelodie aus Blackadder – und wisst sowieso, weshalb der Vogel im Monthy Python-Sketch Dead Parrot tot ist? Dann wisst ihr vermutlich auch, dass der DLC Rabbit and Pork für die Mega-Mod Fallout London jetzt endlich veröffentlicht wurde.

Wir erinnern uns: Die Total Conversion Mod von Team FOLON stellte Fallout 4 am 25. Juli letzten Jahres komplett auf den Kopf – oder besser gesagt: Transportierte das postapokalyptische Ödland in die britische Hauptstadt. So komplett mit Teestunde, Big Ben und allem anderen, was very british ist. Am 30. September ist die erste, große Erweiterung für Fallout London eingeschlagen.

Fallout London: Mind the Gap – beim kostenlosen Download

Wer sich nun die Hände reibt, vorfreudig bei GOG auf den Download-Button hämmern möchte, sollte sich mitnichten davon abhalten lassen. Die Inhalte der DLC Rabbit & Pork werden bei der Installation von Fallout London, oder dem Update auf die aktuelle Version 1.03, auf eure Festplatte gehievt – wie die Reddit-Community weiß. Was ihr mit der brandneuen Erweiterung bekommt, sind übrigens 30 neue Quests und Mini-Spiele, ebenso 30 neue Waffen, „versteckte Überraschungen“ und mehr …

Trailer zu Rabbit and Pork – zum Spielen braucht ihr natürlich Fallout 4:

In typischer Fallout-Manier nimmt sich auch der Trailer in den knapp zwei Minuten Lauflänge nicht allzu ernst. Hier flattert gerade noch die britische Landesflagge im Wind, während im nächsten Augenblick die Welt lichterloh in Flammen aufgeht – alles unterlegt von beschwingter Musik. Nebenbei bemerkt: Auch am Hauptspiel wurde jetzt nochmal nachgebessert, mit „tausenden Bugfixes und Verbesserungen“, wie es in der offiziellen Bekanntmachung heißt.

Wer jetzt noch mit sich hadert, ob der Schritt lohnt, mit Fallout London loszulegen, hat laut offiziellem Twitter-Account @TeamFOLON im Windschatten der DLC-Veröffentlichung die ideale Möglichkeit, die Total Conversion Mod „so stabil wie niemals zuvor“ zu erleben. Die Reaktionen aus der Community sind zudem ziemlich positiv, was Wortmeldungen zeigen wie „Das ist wirklich beeindruckend“ oder „Die [Team FOLON] sind echt unfassbar talentiert„.

Kurzum: Wer Fallout feiert, bisher aufgrund von Bugs und anderen Stolpersteinen, die ein ambitioniertes Fan-Projekt wie Fallout London nun mal mit sich bringt, gezögert hat, sollte vielleicht ab sofort den Kurztrip in die britische Landeshauptstadt unternehmen. Und wo wir gerade zum Nachtmittagstee ansetzen: Wer England mag, sollte auch Assassin’s Creed: Syndicate eine Chance geben.

