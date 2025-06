Fallout: Diese legendäre Sache gibt’s jetzt in echt – funktioniert wirklich

Egal, ob Power-Suite der Stählernen Bruderschaft oder Pip-Boy als rustikalste Smartwatch unter der postapokalyptischen Sonne – die Welt von Fallout steckt voller abgedrehter Tech-Gadgets. Eines darunter ist der Gatling-Laser, eine Energiewaffe, die stark einer Minigun ähnelt. Jetzt hat ein Fan den futuristischen Apparillo tatsächlich nachgebaut – und zwar täuschend echt.

Präsentiert wurde die Laserkanone aus dem Fallout-Kosmos in der Reddit-Community. Im Verlauf des gerade mal 15-sekündigen Clips sehen wir zunächst einen Mann. Nicht einfach irgendeinen, denn dieser Zeitgenosse hält eine wahrlich wuchtige Waffe im Anschlag – wobei der Gewehrlauf in einer Tour rotiert. Fallout-Fans erkennen natürlich sofort: Bei diesem Geschoss handelt es sich um den unverwechselbaren Gatling-Laser. Doch damit endet das Video noch nicht …

Ikonische Fallout-Waffe täuschend echt nachgebaut

Alleine die ersten fünf Sekunden des Videos sind beeindruckend, während denen uns der Gatling-Laser in echt präsentiert wird. Zu bedrohlich drehen sich die Lasergewehrläufe, zu grimmig blickt der Schütze drein, als dass waschechte Fallout-Enthusiast*innen nicht beeindruckt wären. Bleibt die drängende Frage im Raum, wie dieses Wunderwerk aus der Fan-Werkstatt gelingen konnte. Die Antwort dazu ist zweigeteilt. Einmal fährt die Kamera ab Sekunde sechs des Clips nahe entlang des Gatling-Lasers.

Reddit-Posting zur Fallout-Laserkanone:

Jetzt sehen wir genauer, wie die unterschiedlichen Bauteile ineinandergreifen. Dann bekommen wir ganz handfeste Fakten zum Hobby-Projekt präsentiert. Im selben Reddit-Beitrag erklärt der Macher, womit und wie er sich an die Werkbank begeben hat. Zunächst sind die einzelnen Bauteile laut Angaben komplett im 3D-Drucker entstanden. Diese wurden dann mithilfe von Schrauben, Magneten „und einer gesunden Portion Geduld“ miteinander verbunden, wie der Tüftler augenzwinkernd feststellt.

Die Rotation des Gewehrlaufs besorgt ein 12-V-Gleichstrommotor. Für alle, die nicht gerade Maschinenbau studiert haben: Ein solcher Motor erzeugt, stark vereinfacht gesagt, rotierenden Bewegungen – was der Ödland-Laserkanone das entscheidende Fünkchen Dynamik verleiht. Damit das Teil nach einem authentischen Kampfgerät aus der Postapokalypse aussieht, hat der Bastler die Oberfläche noch um Abnutzungserscheinungen ergänzt.

Wer das Vorgehen von Nutzer StalkerOvitz noch besser kennenlernen möchte, guckt sich seinen Reddit-Post genauer an – dort warten nämlich weiterführende Infos zu verwendeten Materialien & Co. Apropos Fallout in der echten Welt: Auch den legendären Fallout-Pip Boy hat es längst in die Realität verschlagen – und er funktioniert sogar wirklich.

