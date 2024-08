Fallout London: Entwickler arbeiten an großer Verbesserung – und helfen euch persönlich

Dass die beeindruckende Full Conversion Mod Fallout London von Team FOLON einen mehr als holprigen Start hingelegt hat, dürfte bei allen bekannt sein, die Wörter wie „Commonwealth“ oder „Yao Guai“ buchstabieren können. Denn die vielen Bugs und häufigen Abstürze schmälern den Spielspaß.

Zwar hilft eine Mod wie Buffout 4 dahingehend, die zahlreichen Abstürze zu unterbinden, aber die Spielerfahrung mit Fallout London bleibt eine fehlerbehaftete. Wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von PC Gamer berichtet haben, bereitet Team FOLON nicht nur einen Patch vor, sondern bastelt auch an einem Hotfix – und mehr.

Bald weniger Bugs und Abstürze in Fallout London?

Die Bekanntmachung tätigten die Entwickler*innen über ihren Discord-Kanal. Einerseits räumte das Team wohl ein, ihre Arbeit an Fallout London sei noch nicht abgeschlossen. Andererseits skizzierten die Developer, welche Schritte man als Nächstes unternehmen würde. An erster Stelle stehe ein Hotfix, um die immer wieder auftretenden Abstürze zu beheben; dabei soll die bereit oben erwähnte Mod Buffout 4 helfen. Laut Team FOLON dürfte Buffout 4 direkt in Fallout London verbaut werden – doch die Bemühungen werden über diesen Hotfix hinausgehen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn die Mädels und Jungs bieten auch individuelle Hilfestellung an – anzufragen über ihren Discord-Kanal. „Sofern ihr noch immer Probleme mit Installation oder Abstürzen habt, setzen wir unsere persönlichen Sitzungen zwecks Fehlerbehebung noch eine Weile fort“, heißt es von Team FOLON. Dass uns die Fan-Entwickler aus purer Leidenschaft für ihr Projekt heraus helfen, ist schlicht beeindruckend.

Doch damit enden die Ambitionen der unabhängigen Mod-Tüftler nicht: Eine richtiger Patch befindet sich außerdem in Vorbereitung – wird wohl sehnlichst von der Fan-Community herbeigewünscht. Ein konkreter Release-Termin für einen solchen Patch liegt bislang nicht vor. In Anbetracht der Tatsache, dass Fallout London letztlich ein enorm ambitioniertes Projekt von Hobbyisten ist, kein offizielles DLC von Bethesda mit entsprechenden Ressourcen dahinter, dürfte die Veröffentlichung des Patches mit einiger Wartezeit einhergehen.

Kleinere Bauplätze und Schauplätze in Fallout London

Abseits der Großbaustelle Patch, bilden sich um Fallout London herum aktuell kleinere Baustellen. Etwa eine Mini-Mod, die aus dem britischen „Football“ das US-amerikanische „Soccer“ in Fallout London macht, oder gleich mehrere Modifikationen, die das Englische ins Deutsche automatisch übersetzen – leider aller Wahrscheinlichkeit nach eher holprig. Und dann wäre das noch Zauberlehrling Harry Potter, dem in Fallout London scheinbar ein grausames Schicksal ereilt.

Apropos Fallout: Falls euch die Fan-Mod im britischen Königreich nicht die Bertie-Botts-Bohne interessiert, warten in Fallout 4 noch genug Überraschungen – manchmal mit geheimnisvoller Flaschenpost beim Strandspaziergang.

Quellen: PC Gamer; Nexus Mods; YouTube /@Team FOLON