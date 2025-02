Fallout London: Großer Release und „weitere Überraschungen“ stehen kurz bevor

Wenn es um Fallout London geht, können wir nur respektvoll unseren Hut ziehen. Wiederholt haben wir an dieser Stelle gepredigt, dass Team FOLON mit seiner Total Conversion-Mod für Fallout 4 eine Mammutaufgabe gestemmt hat. Und das aus triftigem Grund: Der Developer hat (fast) die ganze britische Hauptstadt ins postapokalyptische Ödland gehievt – inklusive 200 Haupt- und Nebenquests. Alleine darum verneigen wir uns vor dem Großprojekt Fallout London immer wieder.

Wer die Rollenspiel-Modifikation bereits von C wie „City of London” bis W wie “Westminster” durchforstet hat, sollte jetzt die Ohren spitzen – und schonmal das gedachte Flugticket nach London buchen. Denn die erste, offizielle Erweiterung zum Rollenspiel von Team FOLON steht wohl kurz bevor. Daneben schütteln die Entwickler*innen eine weitere, mysteriöse Ankündigung aus dem sprichwörtlichen Ärmel.

Fallout London: Team FOLON kündigt erste Erweiterung an

Am 7. Februar 2025 twitterte es über den offiziellen Account des Developers. „Unheimlich große Dinge stehen bevor!“, hieß es zunächst aufmerksamkeitsgreifend. „Die erste DLC rückt näher“, stand dann weiter zu lesen. Mit dem Kürzel „DLC“ ist natürlich „Downloadable Content“ gemeint. Im Bereich Gaming ist damit eine Erweiterung für ein Hauptspiel gemeint, welche beispielsweise eine neue, zusätzliche Spielwelt, Quests, Waffen oder sonstige Inhalte liefert. Beim Twitter-Beitrag von Team FOLON ging’s weiter mit: „Das Team von Folon hat ununterbrochen daran gearbeitet, euch allen den „Rabbit & Pork“-DLC zu bringen“.

Weitere Informationen zu dieser in Vorbereitung befindlichen Erweiterung, an denen die Entwickler*innen nach eigenem Bekunden offenbar gerade mit Hochdruck schrauben, wurden nicht mitgegeben. Auch ein Release-Termin wurde naheliegenderweise wurde ausgespart. Mit dieser Wasserstandsmeldung zur DLC endet der Twitter-Beitrag jedoch nicht. Stattdessen schloss der Beitrag mit folgenden Worten: „Womöglich auch weitere Überraschungen [könnten bevorstehen]. Bleibt dran!“.

Rabbit & Pork und zwei weitere DLCs für die Mammut-Mod

Worum es sich bei diesen geheimnisvollen, weiteren Überraschungen konkret handeln könnte, bleibt uns dieser Überflieger unter den Hobby-Developern bislang schuldig. In der Kommentarspalte auf Twitter jedenfalls zeigen sich die Leser*innen begeistert. Wortmeldungen wie „Ich bin gehypt. Das wird großartig“ oder „Ich bin so aufgeregt“ tapezieren den Kommentarbereich. Wie ein*e Kommentarschreiber*in auf Reddit richtig bemerkt, wird „Rabbit & Pork“ nicht die einzige DLC sein, auf die sich Spieler*innen von Fallout London freuen dürfen.

Auf „Rabbit & Pork“ sollen „Last Orders“ und „Wildcard“ nachfolgen, wie die verdammt ambitionierten Entwickler*innen rund um den Jahreswechsel herum bekanntgegeben haben. Die Zukunft für Fallout London wird also aller Wahrscheinlichkeit spielerisch noch reichhaltiger. Apropos überraschende Enthüllungen: Dieses bedrohliche Gesicht beweist wohl endlich, was uns in Staffel 2 der Fallout-Serie erwartet.

