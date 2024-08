Fallout 4: Fan tötet gar nicht niedliches Monster – Horror aus dem Kinderzimmer in London-Mod

Fallout London bringt das postapokalyptische Ödland nicht nur endlich in die britische Hauptstadt, sondern fährt seine ganz eigene Version des Gegnertyps Todeskralle auf. Zur Erinnerung: In Fallout 4 ist der im englischsprachigen Original Deathclaw bezeichnete Gegnertyp eine berühmt-berüchtigte Bedrohung – besonders in der Ausführung Mythische Todeskralle.

Die Mega-Mod Fallout London nun verfügt über ihre ganz eigene Todeskralle – die mit ihrem Vorbild scheinbar eine ähnliche Schwachstelle teilt.

Gestatten? Ein schreckliches Ungetüm namens Womble

Was Twitch-Streamerin munchkinjesse oder YouTuber KnightRaven mit ihren Gameplay-Videos gezeigt haben, ist: Das sogenannte Womble aus Fallout London nimmt es in Sachen Grausamkeit und Schlagkraft mit der Todeskralle auf – und zwar mit Leichtigkeit, wenn wir den Bewegtbildern Glauben schenken dürfen. KnightRaven titelt sein Video sogar mit „Womble aus Fallout London ist tödlicher als die Todeskralle“ – und sein etwas mehr als einminütiges Video demonstriert mit einem Kampf gegen ein Legendäres Womble, wieso diese Aussage zutreffend sein dürfte.

In dem Video kämpft der Spieler mit aller Hektik gegen die Kreatur – um sie schließlich zu erlegen. Und auch Reddit-Nutzer JohnDeCrazed berichtet von der Herausforderung, vor die ihn ein solches Womble gestellt hat. Er schreibt: „Ich bin zweimal gestorben, weil ich dachte, ich könnte einfach auf ihn schießen, während ich ihn umkreise und seinen Angriffen ausweiche. Aber da war nicht ausreichend Platz. Also griff ich zum Schwert, um seine Angriffe abzublocken. Daraufhin bin ich weitere zweimal gestorben.“

Letztlich hat JohnDeCrazed das Monstrum doch noch besiegt – unter anderem mit einigen Glückstreffern im Kampf. Dabei gibt es eine simplere Methode. Wie auch schon bei der Mythischen Todeskralle, soll auch das Legendäre Womble über einen Schwachpunkt verfügen, den Spieler*innen vor allem anvisieren sollten: den Bauch. Das zumindest behauptet SmokeyWolff117 auf Reddit mit den Worten: „Ich habe dieses Womble mit einem kritischen Schuss in den Bauch getötet – genauer: mit der Schrotflinte. Sein Bauch ist die Schwachstelle.“

Was beim heiligen Ödland ist überhaupt ein Womble?

Wo wir gerade bei Wombles sind: Wer sich schon die ganze Zeit fragt, woher dieser alberne Name stammt, sollte den Blick auf das britische TV-Programm der 70er-Jahre richten. Denn The Wombles war eine Kinderserie mit Stopptrick, in der die namensgebenden Wombles unterirdisch lebten – und Abfälle von Menschen gesammelt haben, um daraus neue Sachen zu bauen. Überspitzt und mit einem Augenzwinkern gesagt, waren The Wombles also absolute Vorreiter*innen in puncto Upcycling – jetzt in Fallout London sind die flauschigen Spitznasen aber brutale Fleischfresser.

Apropos Ungeheuer: In Fallout 4 hat ein Spieler jetzt entdeckt, dass die Maulwurfsratten einerseits zwei Zahnreihen haben, andererseits hochexplosiv sein können.

