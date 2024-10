Nach Fallout London: Neue Rollenspiel-Hoffnung mit brandneuem Trailer – jetzt staunen

Nachdem Team FOLON mit Fallout London abgeliefert hat, drängt sich jetzt ein weiteres, ambitioniertes Fan-Projekt in den Vordergrund: Die Rede ist von Fallout Nuevo Mexico, einer Modifikation für das Hauptspiel Fallout New Vegas.

Kürzlich wurde der Reveal Trailer zu dem neuen Fallout-Abenteuer aus der Fan-Werkstatt veröffentlicht. Wir bekommen geliefert: Einen über dreiminütigen Trailer, der das bekannte Fallout-Universum aus einem gänzlich neuen Blickwinkel ausleuchtet.

Willkommen in Fallout: Neu-Mexiko – einer Fan-Modifikation voller Ambitionen

Wenn Todd Howard mit Bethesda im Rücken trödelt, bis wir irgendwann ein Fallout 5 in Händen halten (oder eher: in unsere Steam-Bibliothek schubsen), muss die emsige Community halt selber ran – wie zuletzt Fallout London nicht in Perfektion, aber dessen ungeachtet eindrücklich bewiesen hat. Nun also meldet sich ein ähnliches Projekt aus der Modding-Szene zurück – mit Bewegtbildern, dank denen Fallout endlich von US-amerikanischen Breitengraden abrückt, uns ins postapokalyptische Mexico City verpflanzt.

Was uns an Schauwerten aufgefahren wird, sind dann: ein Feuerwerk unter Sternenhimmel, blickschöne Deckengemälde, aber auch mutierte Monstren mit dutzenden, grün leuchtenden Augen; und knallharte Bandenkriege.

In Fallout: Nuevo Mexico verschlägt es euch als Spieler*in in die gigantische Metropole Mexico City, die jetzt – ihn dieser desolaten Zukunftsvision – „in Trümmern liegt“, heißt es in der Beschreibung zum YouTube-Video. In der Jetztzeit des Spiels ist die Großstadt Schauplatz für Bandenkämpfe – was sich, wer schon mal das Mexiko-Stadt unserer Gegenwart besucht hat, wird das bestätigen können, nach einer nüchternen, tagesaktuellen Zustandsbeschreibung anhört. Zumindest der in den Augen brennende Smog scheint in dieser zukünftigen, mexikanischen Hauptstadt passé zu sein – immerhin schleicht kein solcher durch obigen Trailer.

Wann dürfen wir mit Fallout: Neu-Mexiko rechnen?

Wer jetzt vor Vorfreude frohlockt, müssen wir leider bremsen: Das Projekt wird sich wohl noch länger in Entwicklung befinden. Dennoch ist das verantwortliche Team stolz darauf, mit diesem Trailer die zugrundeliegende Vision der Modifikation zu präsentieren. Sollte das Teil irgendwann seinen Weg über die Zielgerade Richtung Release finden, winkt das Fan-Machwerk mit neuen Musiken und Sprecher*innenstimmen. Sofern ihr euch zum aktuellen Entwicklungsstand auf dem Laufenden halten wollt, solltet ihr ein waches Auge auf das dazugehörige Profil auf Twitter legen.

Apropos Ödland-Abenteuer: Falls ihr nicht wisst, wer oder was Mary-Pole aus Fallout 4 ist, muss erst noch die Bekanntschaft mit demjenigen Monster machen, das RAD-Skorpione und anderes, radioaktiv verstrahltes Getier in den Schatten stellt.

