Fallout London: Alles, was ihr zum bevorstehenden Release der großen Mod wissen müsst

Wenn Bethesda sich noch ewig mit einem Fallout 5 Zeit lässt, dann müssen die Fans aushelfen: Mit Fallout London erscheint schon sehr bald eine riesige Mod für Fallout 4, die das 2015-er Rollenspiel gehörig überarbeitet – und zum ersten Mal in ein europäisches Setting verfrachtet.

Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit steht die Veröffentlichung des spannenden Projekts nun kurz bevor. Damit ihr perfekt für den Release von Fallout London vorbereitet seid, fassen wir für euch die wichtigsten Infos zusammen.

Release: Wann erscheint Fallout London genau?

Eigentlich hätte Fallout London bereits am 23. April 2024 erscheinen sollen. Aber da Bethesda nur zwei Tage später das sogenannte Next Gen-Update für Fallout 4 veröffentlichte, haben die Hobby-Entwickler*innen von Team FOLON den Release verschoben.

Mittlerweile befindet sich die Mod aber in der finalen Phase und es dürfte nicht mehr lange dauern, bis ihr den kostenlosen Download starten könnt. Der Fallout-YouTuber TKs-Mantis könnte möglicherweise sogar den genauen Termin bereits verraten haben: Er kündigte für den 25. Juli ein Video rund um Fallout London an. Zudem taucht die Mod sogar schon in der GOG App auf.

Sobald Fallout London erhältlich ist, erfahrt ihr es natürlich umgehend bei uns auf 4P. Eines dürft ihr euch aber schon jetzt merken: Den Download gibt es nur über GOG, das heißt, ihr braucht ein Benutzerkonto bei der Distributionsplattform.

Fallout 4: Welche Version und welche DLCs werden benötigt?

Um Fallout London überhaupt spielen zu können, benötigt ihr auf jeden Fall Fallout 4. Genauer gesagt ist die Game of the Year-Edition inklusive aller DLCs die Voraussetzung. Nur das reine Hauptspiel reicht nicht aus.

Zudem kommen auch nur PC-Spieler*innen in den Genuss, die postapokalyptische Welt in der britischen Hauptstadt zu erleben. Für Konsolen wie die PS5 und Xbox Series X|S ist Fallout London kein Thema.

Zu guter Letzt solltet ihr Fallout 4 und die DLCs entweder auf Steam oder GOG besitzen. Seid ihr im Epic Games Store unterwegs, müsst ihr euch bis zum Release länger gedulden: Technische Unzulänglichkeiten der Plattform sorgen für eine Verzögerung.

Trotz des Versuchs, Fallout London auch für die aktuelle Version von Fallout 4 spielbar zu machen, wird die Mod zu Beginn auf eine ältere Patch-Version setzen. Ihr müsst also zwingend eure Installation downgraden, falls ihr bereits das Next Gen-Update ausprobiert habt.

Keine Sorge: Der Prozess soll über den mitgelieferten Installer von Fallout London quasi automatisch ablaufen. Ihr müsst also selbst keine Einstellungen vornehmen, sondern könnt einem Skript dabei zusehen.

Das ist jedoch auch der Grund, warum der Epic Games Store zu Beginn außen vor bleibt, denn dort gibt es bisher keine Möglichkeit, ein Spiel nachträglich zu downgraden. Deshalb müsst ihr im EGS darauf warten, bis Team FOLON die eigene Mod mit dem Next Gen-Update kompatibel bekommt.

Worum geht es überhaupt in Fallout London?

Während die Fallout-Reihe bislang nur in den USA angesiedelt war, versetzt Team FOLON das Szenario kurzerhand titelgebend in die britische Hauptstadt. Immerhin wissen wir anhand kleiner Informationsschnipsel, dass nicht nur die Vereinigten Staaten von dem Atomkrieg betroffen waren. Fallout London nimmt sich nun diese Thematik zur Brust, auch wenn es natürlich nicht zum Kanon der RPG-Reihe dazu zählen wird.

Fallout London spielt derweil im Jahre 2237, rund 50 Jahre vor den Ereignissen von Fallout 4. Viel zur Hauptgeschichte und wovon sie handelt, ist bisher aber nicht bekannt. Dafür aber wissen wir bereits, dass die Entwickler*innen sich ordentlich Gedanken gemacht haben.

Fallout London dreht seine Vorlage nämlich auf links: Es gibt komplett neue Fraktionen, neue Gegnertypen und Vault-Tec spielt keine Rolle. Dennoch wird es eine eigene Version der Schutzbunker geben. An der Oberfläche trefft ihr unterdessen weder auf Super-Mutanten noch auf Todeskrallen. Schließlich hat es den Forced Evolutionary Virus (FEV) in London nie gegeben und vor Ort wurden auch keine Experimente an Chamäleons durchgeführt.

Ist die Mod vertont?

Jein: Euer eigener Charakter wird in Fallout London keine Sprachausgabe besitzen. Das Team hat sich nach reiflicher Überlegung dagegen entschieden. Ihr werdet aber dennoch den einen oder anderen Auftraggeber hören und manche Stimme wird euch sogar bekannt vorkommen. Team FOLON konnte einige spannende Namen an Land ziehen:

Neil Newbon, bekannt aus Baldur’s Gate 3

Anna Demetriou, bekannt aus den beiden A Plague Tale -Spielen

-Spielen Sylvester McCoy, bekannt aus Doctor Who (7th Doctor)

Colin Baker, bekannt aus Doctor Who (6th Doctor)

John Bercow, Unterhaus-Sprecher aus dem britischen Parlament

Gopher, YouTuber und Streamer

Dan Bull, YouTuber und Musiker

CallMeKevin, YouTuber und Streamer

Womöglich gibt es sogar noch ein paar weitere Sprecher, die Team FOLON noch nicht vorab verraten wollte. Lasst euch diesbezüglich einfach überraschen.

Wie groß ist Fallout London?

Ein kurzes Abenteuer wird der britische Ausflug nicht werden. Laut den Macher*innen handelt es sich zwar um eine größentechnisch angepasste Version von London, die aber dennoch so groß wie Fallout 4s Commonwealth samt DLC Far Harbor sein soll. Einige der bekannten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Großbritanniens werdet ihr somit definitiv zu Gesicht bekommen.

In Sachen Download dürft ihr auch etwa rund 35 Gigabyte einstellen. Bei den Systemanforderungen soll sich derweil nicht viel ändern: Wenn ihr Fallout 4 flüssig spielen könnt, sollte die London-Mod keine große Hürde darstellen.

Falls euch London eigentlich gar nicht zusagt und ihr lieber ein richtiges neues Fallout wollt: Da müsst ihr euch noch eine ganze Weile gedulden. Laut Bethesdas Todd Howard liegt Fallout 5 noch in weiter Ferne.

