Fallout: Diese Ankündigung sorgt aktuell für blankes Entsetzen – „Habt ihr euren Verstand verloren?!“

Die Fallout-Reihe feiert derzeit gleich zwei Jubiläen: Zum einen freut sich New Vegas über den 15. Geburtstag, während Teil 4 auf die große Zehn zusteuert. Entsprechend lässt Bethesda die Korken knallen und hatte jüngst gleich mehrere Ankündigungen im Gepäck.

So erhält der 2015 erschienene Singleplayer-Ausflug ähnlich wie ein Skyrim eine Anniversary Edition, die alle veröffentlichten DLCs und ein paar Mods umfasst. Darüber hinaus schafft es Fallout 4 außerdem 2026 auf die Nintendo Switch 2. Und New Vegas? Der bei Fans besonders beliebte Serienteil bekommt auch etwas spendiert – allerdings kommt die Überraschung bisher nicht gut an.

Fallout: New Vegas – Eine besondere Collector’s Edition zum 15. Geburtstag

Auch wenn die Chance eher unrealistisch gewesen ist, hatten einige Fans die Hoffnung, dass Bethesda die Chance nutzt und Fallout: New Vegas zum 15. Jubiläum eine zumindest kleine Frischzellenkur spendiert. Doch Pustekuchen, denn statt einer Remastered-Version gibt es eine spezielle Collector’s Edition.

Die enthält neben dem Spiel in der Ultimate Edition, also inklusive aller veröffentlichten Zusatzinhalte, ein paar Goodies. Genauer gesagt zwei Aufnäher, einen Vault Boy-Pin, mehrere Bewertungskarten und, das eigentliche Highlight, eine rund 20 cm große Figur vom Sicherheitsroboter Victor. Den könnt ihr bekanntlich ein paar Mal in New Vegas antreffen, da er über eine enge Verbindung zu Mr. House verfügt.

Klingt bis hierhin nach einem netten Paket, aber der Preis ist wie so oft das ausschlaggebende Element. Bethesda ruft 159,99 Euro aus, was gewiss nicht wenig ist. Zudem lediglich PC-Nutzer*innen in den Genuss des Spielexemplars kommen. Versionen für die PS3 oder Xbox 360 sind nicht angedacht. Darüber hinaus enthält die Collector’s Edition das Rollenspiel auch nur als Downloadcode, der euch zum Release im Juni 2026 per E-Mail zugeht.

Fans zeigen sich frustriert

Keine Neuveröffentlichung, sondern nur eine besondere Version zu einem hohen Preis, resultiert in einem übermäßig negativ geprägten Tenor in den sozialen Netzwerken. „Alles, was alle interessierte, war die Ankündigung einer Neuauflage von New Vegas oder, hoffentlich, eine Überraschungsveröffentlichung wie bei Oblivion. Das Originalspiel zusammen mit einer Statue zu verkaufen, geht völlig am Thema vorbei“, schreibt zum Beispiel auf Twitter CryptikHavok.

Noch deutlicher in der Wortwahl ist Kung Fu Man: „155 US-Dollar für ein Spiel, das derzeit mit allen DLCs auf Steam buchstäblich 5 Dollar kostet?! @bethesda Habt ihr euren Verstand verloren?!“ Natürlich sei zu erwähnen, dass der Preis vor allem aufgrund der Statue zustande kommt, die schlicht und ergreifend ein Sammelgegenstand für treue Fans ist.

Ebenjene hätten sich allerdings vor allem über eine technisch mindestens restaurierte Version gefreut, die für moderne Systeme optimiert ist. Doch diesbezüglich bleibt die Hoffnung, wie gehabt, an Mods hängen. Übrigens: Fallout New Vegas bekommt ihr aktuell sogar bei Amazon Prime Gaming völlig gratis.

