Fallout: Das beste Spiel aller Zeiten erstrahlt jetzt im neuen Glanz – „Sieht großartig aus“

Schlüsselfrage für viele Ödland-Fans: Welches ist das beste Fallout-Rollenspiel jemals? In den Augen vieler Spielender ist Fallout: New Vegas aus dem Hause Obsidian Entertainment der allerbeste Titel dieser langjährigen RPG-Reihe überhaupt. Dafür verbürgen sich nicht nur die insgesamt über 180.000, äußerst positiven Steam-Bewertungen – auch in einschlägigen Reddit-Diskussionen wird New Vegas immer wieder als absoluter Fan-Favorit aufgeführt.

So beliebt das Spiel, so altbacken sieht es dieser Tage aus. War Fallout: News Vegas zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Jahr 2010 schon nicht das allerschönste Spiel, fallen die niedrig aufgelösten Texturen oder hölzernen Animationen heutzutage nochmal mehr auf. Eine Fan-Mod schickt sich jetzt an, zumindest die Licht- und Schatteneffekte auf den aktuellsten Stand der Computerspielgrafik zu heben.

Fallout: New Vegas – neue Grafik-Mod veröffentlicht

Wer regelmäßig bei 4P hineinliest, weiß es längst: Die von Grafikkartenhersteller Nvidia bereitgestellte RTX-Remix-Plattform wird in der Modding-Community fleißig genutzt, um sowas wie das Half-Life-Remake Black Mesa grafisch aufzupolieren, oder die Star Wars-Klassiker Jedi Knight 2 und Republic Commando optisch nochmal kernzusanieren. Jetzt schlägt ein anderer Modder in dieselbe Kerbe – und hübscht Fallout New Vegas mit zeitgemäßen Raytracing-Effekten auf.

YouTube-Video zum neuesten RTX-Remix:

Zugegeben: Was das dazugehörige YouTube-Video zu dieser grafischen Frischzellenkur für Fallout: New Vegas zeigt, ist noch überschaubar. Im Verlauf der genau drei Minuten Laufzeit demonstriert uns Modder skurtyyskirts erstmal, wie man die auf Mod DB verfügbare Demo-Version seines Fallout New Vegas RTX richtig aufsetzt – doch bei Minute zwei, Sekunde sechs des Clips wird’s endlich aussagekräftiger. Ab da sehen wir nämlich die ins Spiel verbauten RTX-Effekte endlich in Aktion – in all ihrer Strahlkraft, voller realistisch anmutender Beleuchtung, und beeindruckenden Reflexionen sowie Transparenzen.

In den bis dato 74 Kommentaren unter dem YouTube-Video (Stand: 25. Juli) zeigen sich die Fans zum Großteil begeistert, was Wortmeldungen wie „Sieht großartig aus“ oder ein schlichtes „Super!“ zeigen. Unter den Kommentaren tummeln sich aber auch Verbesserungsvorschläge – wie jene, dass die neue Grafik „mehr Schmutz“ benötigt, um sich besser der verlebten Ästhetik des Originals anzunähen. Und manch eine*r bevorzugt trotz allem „den alten, miesen Look“ des unveränderten Spiels. Wo auf dem Meinungsspektrum ihr euch selbst verortet, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

Weitere Infos zu Fallout-Mod

Die Demo verpasst übrigens dem Bereich zwischen Doc Mitchells Haus und dem Hoover-Staudamm den frischen, grafischen Anstrich. Um selber mit diesem kleinen RTX-Remix loszulegen, benötigt neben der Vollversion von Fallout: New Vegas auf eurer Festplatte, noch die vom Modder bereitgestellte Datei.

Diese bringt gemessen an anderen Modding-Kleinoden mittelgewichtige 2,57 Gigabyte auf die Waage – was aber in Zeiten von Glasfaser oder zumindest DSL kein Hindernis darstellen sollte. Haltet ihr hingegen nichts von Grafik-Wunderwerken der Gegenwart, wollt euer Fallout lieber so, wie es auch John Carmack oder John Romero gefallen würde, sollte unbedingt ein ganz anderes Fan-Projekt zu Fallout verfolgen.

