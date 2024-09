Fallout New Vegas: Diese Mod verändert eine Sache entscheidend – wohl noch dieses Jahr

Ob Skorpione groß wie ein Kalb, zweiköpfige Hirsche, oder Maulwurfsratten mit Sprengladung auf dem Rücken: Die Welt von Fallout allgemein und Fallout New Vegas speziell ist vollgestopft mit mächtigen Monstren, die unsere Albträume anfüttern. Doch wieso begegnen uns in den Fallout-Spielen eigentlich keine Klepper, Gäule und sonstige Pferde – auf deren Rücken wir uns schwingen, um das Ödland zu bereiten?

Ein häufig in der Fan-Gemeinschaft besprochener Grund lautet, dass die Huftiere den atomaren Supergau schlicht nicht überlebt haben – Pferde in der Welt von Fallout daher ausgestorben sind. Spätestens seit der Ära Bethesda könnten die abwesenden Reittiere auch einer Design-Entscheidung geschuldet sein – während ihr in den Teilen Oblivion und Skyrim von The Elder Scrolls das Ross sattelt, lasst ihr in den Fallout-Spielen die Finger vom Zaumzeug. Bis jetzt. Denn mit einer in Entwicklung befindlichen Fan-Mod für Fallout New Vegas gebt ihr bald Sporen.

Pferde und Autos in Fallout New Vegas: der andere Ritt

Die Bemühungen, bisher noch nicht dagewesene Fortbewegungsmittel in Bethesdas Fallout-Rollenspiele zu verpflanzen, ist nicht neu. Erst vor einigen Wochen berichteten wir an dieser Stelle von einer neuen Gratis-Mod Wasteland Havok – Driveables of the Commonwealth für Fallout 4, mit der euch insgesamt zehn Fahrzeuge bereitgestellt wurden. Acht reguläre Kraftfahrzeuge, zwei eher experimentell anmutende. Ohne PKWs, dafür mit ordentlich Pferdestärken, galoppiert ein trickreicher Modder jetzt durch Fallout New Vegas – und bald auch ihr, ein wenig Geduld vorausgesetzt.

Was der auf Fallout New Vegas spezialisierte Modder Xїlandro Axeuora in seinem Twitter-Posting zeigt, dauert nicht mal eine Minute. Während der etwas mehr als 50 Sekunden wird euch demonstriert, wo bei einem John Wayne vor Begeisterung der Colt losgeht. Ansichtig werden wir einem Spielercharakter aus der Schulterperspektive inmitten von New Vegas von Obsidian Entertainment (Avowed, The Outer Worlds).

Mit der Besonderheit, dass der Held auf dem aufgeplatzten Asphalt ein Pferd zuerst sattelt, dann herumreitet – erstmal sachte sich mit dem Tier zwischen den Beinen um die eigene Achse drehend, bald immer wilder rotierend, als wären wir Zuschauer*innen auf einer texanischen Rodeo Range und nicht im postapokalyptischen Ödland.

Ab wann ist die Pferde-Mod für Fallout New Vegas verfügbar?

Die Bewegtbilder erinnern an das Reiten in Oblivion oder Skyrim, doch während die Reittiere vorliegender Modifikation womöglich von den Fantasy-Rollenspielen aus dem Hause Bethesda inspiriert wurden, hat sich Xїlandro bei seiner Mod nicht an der fiktionalen Welt Tamriel bedient – laut dem Kreativen ist sein Pferde-Inhalt zu „100 Prozent selbst gemacht“.

Auf die Frage eines begeisterten Twitter-Nutzers, ab wann diese Pferde-Mod verfügbar ist, antwortet der Kreativkopf mit einiger Unsicherheit: „Ich drücke die Daumen, dass es dieses Jahr so weit ist.“ Bleibt abzuwarten, ob der findige Tüftler tatsächlich noch dieses Jahr auf seinem Schimmel über die Zielgerade zum Release brettert.

Apropos Fortbewegung auf dem Rücken wilder Tiere: Ein anderes Fantasy-Spektakel, welches ebenfalls ohne Pferde oder andere Reittiere auskommt, ist der deutsche Kultklassiker Gothic – dessen Remake wir uns auf der diesjährigen Gamescom unter die Lupe genommen haben.

