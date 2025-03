Fallout New Vegas: Fan-Remake bringt das „echte“ Fallout 3 zurück – kostenlos loslegen

Fallout-Fans wissen: Bevor Bethesda sich die Fallout-Marke geschnappt hat, war beim ursprünglichen Developer Black Isle Studios ein dritter Hauptteil in der Mache. Dieses niemals veröffentlichte Spiel hat innerhalb des Fandoms einen regelrecht mythischen Status als niemals fertiggestelltes Fallout-Spiel inne.

Hobby-Entwickler*innen haben es sich dieser Tage aber zur Aufgabe gemacht, dieses unter dem Codenamen „Van Buren“ bekannte, dritte Fallout neu zu erschaffen – etwa als aufwendige Modifikation für Fallout New Vegas. Unter dem Titel „Fallout Revelation Blues“ läuft das Projekt von United West Team, zu dem jetzt eine spielebare Demo veröffentlicht wurde.

Demo zu Fallout Revelation Blues – dem Fan-Vision von Fallout 3

Bereitgestellt wird euch diese spielbare Testversion zu Fallout Revelation Blues auf Nexus Mods. Wie oben erwähnt, wird das Fan-Remake mithilfe der Spiel-Engine aus Fallout New Vegas hochgezogen. Dementsprechend benötigt ihr das Hauptspiel Fallout New Vegas mitsamt aller DLCs, wollt ihr in Revelation Blues reinschnuppern. Schauplatz der Demo ist das fiktionale Örtchen Burham Springs, einer Bergbaustadt überschaubarer Größe – genauso wie das Download-Paket auf Nexus Mods, das etwas mehr als 750 Megabyte auf die Waage bringt.

Der Veröffentlichungstrailer zur Demo von Fallout Revelation Blues zeigt in etwas mehr als zwei Minuten desolate Landschaften, begleitet von entspannter Country-Musik.

Lasst ihr euch auf das Abenteuer ein, erwartet euch „Eine kleine Bergbaustadt, die einst unter der Kontrolle der NCR stand, nun aufgrund eines schrecklichen Vorfalls verlassen wurde“, heißt es. Mit dem Kürzel „NCR“ ist natürlich die „New California Republic“ gemeint, einer der größten Fraktionen aus dem Fallout-Universum. Als Spieler*in der Demo nun, dürft ihr die Ruinen dieser Stadt erkunden. United West Team schickt sich an, „eine originalgetreue Adaption von Van Buren in der Fallout New Vegas Engine zu erstellen“, wie ihr auf Nexus Mods nachlesen könnt.

Zugleich räumt das Team ein, dass sich Fallout New Vegas und das ursprüngliche Fallout 3 „hinsichtlich Gameplay und Präsentation stark voneinander unterscheiden“. Dennoch setzt man darauf, „das isometrische Erlebnis für eine neue Generation von Fans in die 3D-Welt zu bringen“.

Was ihr beim Start der Demo beachten solltet

Sobald ihr die Demo erfolgreich installiert habt, müsst ihr innerhalb von Fallout New Vegas Boulder City aufsuchen. Um von dort aus nach Burham Springs aufzubrechen, müsst ihr „den geparkten Zug untersuchen“. Der dürfte euch dann an euer Zielort bringen.

Übrigens empfehlen die Macher*innen, ihr solltet mindestens Level 15 erreicht haben, wollt ihr euch den Herausforderungen dieser Probierversion von Fallout Revelation Blues stellen. Apropos Untergang des „echten“ Fallout 3: Ein Fallout-Mastermind hat längst enthüllt, was es mit dem 6-monatigen „Todesmarsch“ auf sich hatte.

