Fallout New Vegas: Fans müssen jetzt stark sein – Mega-Mod-Macher mit bitterer Nachricht

Modding ist ein Hobby, das viel Zeit verschlingt. Ein Team, dass diesem Umstand jetzt zum Opfer gefallen ist, hat im Verlauf der letzten Monate an Fallout Nuevo Mexico geschraubt. Das Team gibt als Gründe „die enorme Arbeitsbelastung“ des gerade mal vierköpfigen Teams an – dazu gesellte sich eine emotionale und finanzielle Doppelbelastung. Diese Begleitumstände haben jetzt zur Bruchlandung dieser Mega-Mod für Fallout New Vegas geführt.

Die Produktionsumstände für das Viererteam wurde seitens Entwickler*innen als „nicht tragbar“ umschrieben. Bei aller Trauer rund um das eingestampfte Großprojekt gibt es aber noch sowas wie einen Silberstreifen am Horizont für Fallout Nuevo Mexico.

Warum wurde Fallout Nuevo Mexico eingestellt?

Dieser Schwanengesang zu Fallout Nuevo Mexico wurde vom Twitter-Account @FO4News geteilt. Genauer: Ein Discord-Posting einer der vier Hobby-Entwickler*innen wurde publik gemacht. Darin erklärt die Person ausführlich, warum das ambitionierte Fan-Projekt jetzt letztlich eingestellt wurde. Nach langen Überlegungen, sei man zu der „schwierigen Entscheidung“ gelangt, diesen Mod-Hoffnungsträger einzustampfen. Im Discord-Posting beschreibt die Person ausführlich, wie viel Herzblut und Zeit in das Projekt geflossen ist.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trotzt dieser Leidenschaft für Fallout New Vegas & Co., gibt der hauptverantwortliche Mod-Macher nun verständlicherweise seiner geistigen Gesundheit den Vorrang. Er spricht über seine gemachten Erfahrungen während der Entwicklung indes nur in den besten Tönen. Er sei „als Person gewachsen“ und habe sich weiterentwickelt, schreibt er. Und aufseiten der Community? Bei den Fallout-Fans ist die Enttäuschung natürlich spürbar. Das unterstreichen Kommentare auf Twitter wie „[…] herzzerreißend. Ich hoffe, der Crew geht es gut. Insgeheim hoffe ich, dass ihr die Arbeit irgendwann wieder aufnehmen könnt“.

Lesetipp: Fallout 4: Fan macht eine Anpassung und die Community flippt aus – „Der coolste Scheiß“

Manch eine*r sah das Desaster schon kommen – und schiebt sogleich eine konstruktive Kritik hinterher: „Dachte mir das [Einstellung von Fallout Nuevo Mexico] schon fast. […] Man benötigt mindestens 20 Leute, um eine Mod von der Größe eines DLCs zu stemmen. Trotzdem: Meinen Respekt für den Versuch“. Wieder andere bringen eine nicht unsinnige Idee hervor, wie die bereits geleistete Arbeit an dieser XXL-Mod für Fallout New Vegas noch zu retten wäre.

Gibt es doch noch eine Zukunft für Fallout Nuevo Mexico?

„Sie [das Team von Fallout Nuevo Mexico] müssen die Codes weitergeben – und veröffentlichen, was sie bisher fertiggebracht haben“, schreibt eine Person, was sich erstmal nach einer realistischen Lösung anhört. Ob sich in Zukunft jedoch tatsächlich ein neues Team einfinden wird, dass sich hinter die bestehenden Bauteile von Nuevo Mexico klemmen möchte, bleibt abzuwarten.

Darum ist dieser Abschiedsgruß zur Mexiko-Mod besonders bitter: Erst im Oktober 2024 veröffentlichte das Team einen stimmungsvollen Trailer zur Fan-Modifikation Fallout Nuevo Mexico – der machte Lust darauf, diese postapokalyptische Mexiko-Stadt zu erforschen.

Quellen: Twitter / @FO4News, @TheRealIconG, @Lahti39, @Unkonwn_KarmaAa, Instagram / gamesradar