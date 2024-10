Fallout-Serie: In wenigen Tagen geht es endlich los – trotzdem warten wir jetzt über 2 Jahre

Wichtige Schlüsselfrage für alle Fallout-Fans: Was wissen wir bisher zu Staffel 2 der Erfolgsserie beim Streaming-Angebot von Amazon? Die Antwort: Nicht viel – oder zumindest nichts, was über Schlussfolgerungen basierend auf der letzten Folge von Staffel eins oder eher nebensächliche Info-Bröckchen hinausgeht. Bis jetzt.

Denn Schauspielerin Leslie Uggams lässt jetzt die Bombe platzen – um es übertrieben zu sagen. Zuschauer*innen aus dem Nerd-Kosmos dürfte Uggams vor allem durch ihre Paraderolle als scharfzüngige Mitbewohnerin Blind Al des Anti-Superhelden Deadpool vertraut sein. Im Rahmen der Fallout-Serie kennen wir sie natürlich in ihre Rolle als Vault-Aufseherin Betty Pearson. Doch was weiß die gute Frau nun brühwarm über Fallout Staffel 2 zu berichten?

Fallout-Serie: Wann starten die Dreharbeiten zu Staffel 2?

Das Interview mit Industrielegende Leslie Uggams führten unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Screen Rant. Anlass der Unterhaltung war die übliche Zweitverwertung von Kinofilmen, denn Gegenstand des Interviews war der Digital Release von Deadpool & Wolverine. Im Gesprächsverlauf touchiert dann auch Uggams ihre Rolle als Betty Pearson in der Serie – über die sie mitunter anspielungsreich sagt: „Betty hat noch ein paar Dinge in petto. Wartet es nur ab.“

Neben solchen allgemein gehaltenen Versprechen wird Frau Uggams dann doch noch eine sehr konkrete Frage gestellt – nämlich: „Habt ihr schon mit den Dreharbeiten zu Staffel 2 [von Fallout] angefangen?“ Worauf ihre Antwort lautet: „Wir fangen im November an. Ich freue mich schon darauf.“ Die Bekanntgabe, dass die Dreharbeiten zu Fallout Staffel 2 bereits im November dieses Jahres losgehen sollen, ist erstmal überraschend.

Wie sich Leser*innen von 4P erinnern werden, hat Ella Purnell, Darstellerin der Serienheldin Lucy MacLean erst kürzlich in einem Gespräch verraten: Sie rechne in rund sechs Monaten mit sowas wie Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Wenn ihre Kollegin Leslie Uggams jetzt vom Start schon im nächsten Monat spricht, verwundert das ein wenig. Einerseits. Andererseits wäre da noch die relativ kurz bemessene Vorlaufzeit von Staffel 2.

Fallout-Serie: Wann können wir mit Staffel 2 rechnen?

Wir erinnern uns: Die erste Staffel von Fallout wurde am 10. April 2024 bei Prime Video veröffentlicht – wenige Tage später wurde eine Staffel 2 von Amazon durchgewunken. Was bedeutet, dass für die Vorproduktion der zweiten Staffel nicht mal ein halbes Jahr bereitstand – die in Drehbücher, Aufbau von Sets & Co. investiert wird.

Natürlich ist denkbar und nicht unwahrscheinlich: Die Macher*innen im Umfeld von Lisa Joy und Jonathan Nolan haben längst Ideen für eine Fortsetzung ihrer Erfolgsserie in petto, respektive könnten die Kreativschaffenden auf bereits bestehende Kostüme und Ähnliches aus Staffel 1 zurückgreifen. Anders gesagt: Staffel 2 muss sehr wahrscheinlich nicht bei null anfangen, daher ist eine knappe Vorbereitungszeit nicht gleichzusetzen mit einem Supergau.

Jedenfalls angenommen, Leslie Uggams Aussage wird sich bewahrheiten, die Dreharbeiten tatsächlich schon nächsten Monat beginnen. Wann wird dann Fallout Staffel 2 bei Amazons Prime Video aufschlagen? Die Antwort: Im August 2026, sofern ihr der Schlussfolgerung von Forbes folgen wollt. Laut unserer englischsprachigen Kolleg*innen begannen die Dreharbeiten zu Fallout Staffel 1 Anfang Juli 2022 – veröffentlicht wurde die Serie dann 21 Monate später, also am 10. April 2024. Diese Rechnung überträgt Forbes auf die zweite Staffel.

Am Rande erwähnt: Dieses nicht mal zehnminütige YouTube-Video von IGN verdeutlicht unterhaltsam, was sich viele für Staffel 2 wünschen.

Wie groß ist die Lücke zwischen Fallout Staffel 1 und 2?

Diesen Rhythmus auf Staffel 2 übertragen, dürfte Fallout Staffel 2 eben im August 2026 zum Streaming bereitstehen – sofern die erste Filmklappe wirklich schon im November fällt. Sollte diese Prognose zutreffen, wird die zeitliche Lücke zwischen der Veröffentlichung von Staffel eins und zwei ganze zwei Jahre und vier Monate betragen – ein verhältnismäßig beachtlicher Zeitraum.

Was in der aktuellen Serienlandschaft keine Anomalie darstellt, aber „es ist leicht, den Überblick zu verlieren, wenn man ein Studium beginnen und abschließen kann, bevor drei Staffeln einer Serie zu Ende sind“, wie es Forbes augenzwinkernd formuliert. Anders formuliert: Die Wartezeiten zwischen Serienstaffeln sind mittlerweile ziemlich groß geworden.

Apropos Abenteuer im postapokalyptischen Ödland: Erfahrt jetzt, warum ihr euch den neuen Fallout Day unbedingt in eurem Kalender rot anstreichen solltet.

