Fallout-Serie: Der Ghul spricht das offene Geheimnis aus – „Das hier übertrifft alles“

Schauplatz: Der rote Teppich, ausgerollt für die Premiere der dritten Staffel zur Erfolgsserie The White Lotus. Protagonist: Hollywood-Schauspieler Walton Goggings. Der Mann reitet nicht nur gerade für White Lotus das PR-Karussell, sondern hat sich mittlerweile auch im Nerd-Kosmos einen Namen gemacht, etwa mit der Fallout-Serie.

Das belegen sein Rollen als Gegenspieler von Lara Croft in der Tomb Raider-Verfilmung mit Alicia Vikander, oder seine Sprechrolle in der Marvel-Serie What If…?. Zuletzt unter dem Make-up des Ghuls in Fallout Staffel 1 hat der Darsteller Serienfans weltweit in den Bann gezogen. Jetzt endlich gibt Herr Goggins eine Wasserstandsmeldung zum Fortschritt der Dreharbeiten von Fallout Staffel 2.

Fallout-Serie: Staffel 2 – Was sagt Walton Goggins alias „Der Ghul“?

Bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Deadline, die sich auf die Berichterstattung zur Filmbranche spezialisiert haben, ist ein ungefähr halbminütiger Clip erschienen. Dessen Inhalt: Ein kurzgehaltenes Interview mit Walton Goggins. „Wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten – und zwar seit November“, spricht der Schauspieler ins Mikrofon, meint damit die aktuellen Dreharbeiten zur zweiten Fallout-Staffel. Danach unterstreicht er, wie zufrieden er mit Fallout Staffel 1 davor war.

Nachstehend: das kurze Gespräch mit Walton Goggins zur Fallout-Serie.

„Ich kann euch sagen, dass ich Staffel 1 außergewöhnlich [gut] fand. Ich persönlich war sehr zufrieden damit“, sagte er. Und ergänzt: „Das hier übertrifft alles, was die Autoren und Künstler geleistet haben, die sich zusammengetan haben, um diese Geschichte zu erzählen.“ Mit seinen abschließenden Sätzen heizt er nochmal die Vorfreude zu Fallout Staffel 2 an: „Das wird wirklich etwas Besonderes sein. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es [Staffel 2] sehen. Wir arbeiten wirklich hart daran, um alles zu ermöglichen.“

Damit endet der Clip von nicht mal 30 Sekunden Länge. Der Informationsgehalt dieses kurz angebundenen Geplänkels mit Walton Goggins ist hauchdünn, doch für eine zeitlich stark begrenzte Stellungnahme von Mitwirkenden bei Filmpremieren nicht untypisch. Auch, dass einer der zentralen Schauspieler einer wichtigen Großproduktion öffentlich positiv zu einem in Entstehung befindlichem Werk spricht, ist wenig überraschend.

Die Dreharbeiten zu Fallout Staffel 2 laufen weiter …

Und dennoch: Wenn wir uns an Waltons Worten halten, erfahren wir zumindest zweierlei: Einerseits, die Dreharbeiten laufen wieder. Noch vor rund einem Monat musste das Filmteam der Fallout-Serie aufgrund einer Feuerkatastrophe in Los Angeles pausieren.

Andererseits Walton Goggings alias Der Ghul ist begeistert darüber, was das Team hinter und vor der Kamera stemmt. Apropos bekannte Gesichter aus dem postapokalyptischen Ödland: Dieses bedrohliche Gesicht beweist wohl endlich, was uns im nächsten Kapitel der Fallout-Serie erwartet

