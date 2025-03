Fallout-Serie: Frischer Blick auf Staffel 2 durchgesickert – das könnt ihr erwarten

Fans der Fallout-Serie sollten die Augen aufsperren: Endlich gibt es etwas taufrisches Material der zweiten Staffel zu sehen. Dieses offenbart uns einen Blick auf das Setting von Season 2, das schon jetzt einen coolen ersten Eindruck hinterlässt.

Natürlich bewahrt Amazon weiter Stillschweigen, noch nicht einmal ein Releasezeitraum ist bekannt. Doch neue Leaks lassen immer wieder frische Infos durchsickern. Wollt ihr in keinem Fall gespoilert werden, empfehlen wir euch, einen Krater-großen Bogen um die folgenden Zeilen zu machen.

Fallout-Serie: Neues Bildmaterial vom Set der zweiten Staffel aufgetaucht

Ähnlich steht es natürlich auch um den Ort des Geschehens, an den es Lucy, den Ghoul, Maximus und die restliche übergebliebene Besetzung der ersten Staffel der Fallout-Serie verschlägt. Letzteren Leaks zufolge soll es mit Staffel 2 aber in New Vegas weitergehen, wo reichlich Wüstensand aufgewirbelt werden dürfte. Dies versprechen zumindest auch jüngst aus den Vaults an die Oberfläche gespülte Videos, das aktuell die Runde macht.

Einen der Clips seht ihr hier:

Display content from TikTok

Und hier eine weitere Aufnahme:

Display content from TikTok

Die kurzen TikTok-Clips wurden von einem Fan in Los Angeles aufgenommen und lassen vermuten, wohin die Reise geht. Das prunkvolle Set zeigt einen nachgebauten Teil von Las Vegas, der vor dem nuklearen Bombardement in der Postapokalypse angesiedelt sein dürfte. Nach dem Großen Krieg ist davon nämlich wenig übrig, wie Fallout-Fans ohnehin wissen.

In der zweiten Staffel der Amazon-Adaption können wir uns demzufolge also höchstwahrscheinlich wieder auf Rückblicke, wie sie schon in der ersten Season präsent waren, einstellen, ehe es die Heldinnen und Helden sowie ihre Gegenspielenden in das völlig verwahrloste New Vegas verschlägt. Einen ersten Vorgeschmack lieferte die finale Folge der bereits erschienenen Episoden ja ohnehin schon.

Alles, was wir bislang zur zweiten Staffel der Fallout-Serie in Erfahrung bringen konnten, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.

