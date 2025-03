Fallout-Serie: Insider packt aus – „planen bereits“ das nächste Großprojekt

Wer sich für das Treiben der Filmstadt Hollywood interessiert, wird mit Jeff Sneider vertraut sein. In seinem Podcast The Hot Mic konzentriert sich der Insider auf Franchise-Themen aus dem Filmbereich, schneidet in einer der aktuellen Folgen aber auch die Fallout-Serie an.

Wie Fans längst wissen dürfen, haben im November letzten Jahres die Dreharbeiten zu Season zwei begonnen. In diesem Januar sorgte die Serienfortsetzung dann wieder für Schlagzeilen, als aufgrund der leider typischen kalifornischen Waldbrände, das Filmteam aus Sicherheitsgründen pausieren musste. Jedenfalls: Obwohl Walton Goggins und Ella Purnell noch vor der Kamera stehen, wirft uns Jeff Sneider jetzt einen Info-Brocken zu einer dritten Staffel von Fallout hin.

Was sagt der Insider zu Fallout Staffel 3?

„Mir wurde gesagt, dass er [Jonathan Nolan] und Lisa Joy ein wenig mit der dritten Staffel von Fallout beschäftigt sind“, sagt der Insider in einer aktuellen Episode seines Podcasts. Jonathan Nolan ist natürlich nicht nur der Bruder des weltbekannten Filmregisseurs Christopher Nolan (Memento, The Dark Knight), sondern selber namhafter Filmschaffender, vor allem im seriellen Bereich.

Zusammen mit seiner Partnerin Lisa Joy, gelang ihm mit der HBO-Serie Westworld größerer Erfolg und Bekanntheit – beziehungsweise mit der ersten Staffel von Fallout ein weiteres Mal. Sneider nun weiter: „Sie sind [momentan] mit den Dreharbeiten zu Staffel zwei beschäftigt … aber ich glaube, sie planen bereits Staffel drei“. Was der Branchenexperte berichtet, verblüfft einerseits. Schließlich laufen aktuell noch die Arbeiten an Fallout Staffel 2 auf Hochtouren.

Andererseits ist der Gedanke naheliegend, dass die Kreativschaffenden und Amazon Prime Video im Hintergrund bereits die notwendigen Vorbereitungen treffen, um den Streaming-Hit aus dem postapokalyptischen Ödland auch über eine zweite Staffel hinauszutragen.

Was Staffel Nummer zwei angeht, wissen wir, dass die Serienschöpfer die Geschehnisse rund um Lucy (Ella Purnell) und ihren Vater Hank (Kyle MacLachlan) weitererzählen werden – aber auch auf eine Weiterführung des Schicksals von Maximus (Aaron Moten) aus der Stählernen Bruderschaft wird erwartet. Schauplatz des Geschehens – darauf deuten auch viele Leaks bisher hin –, ist das aus dem Videospiel Fallout: New Vegas bekannte Glücksspielparadies.

