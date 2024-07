Fallout-Serie mehrfach für begehrten Award nominiert

Die größte Auferstehung einer Videospielreihe, ohne ein neues Spiel released zu haben, gebührt sicherlich Fallout. Und auch wenn wir in den letzten Wochen einiges rund um das wieder oder immer noch oder so stark wie nie populäre Fallout 4 geschrieben haben, soll es jetzt noch einmal um die Serie gehen.

Diese ist bekanntlich seit April auf Amazon Prime verfügbar und beeindruckte nicht nur Fans der Rollenspielreihe von Bethesda. Die Story um Lucy MacLean, die wohlbehütet in einem Bunker aufgewachsen ist und zum ersten Mal an die postapokalyptische Oberwelt gelangt, um ihren Vater zu suchen, fand auch bei Kritiker*innen hehren Anklang, sodass sich die Serie bald eventuell mit einer der höchsten Auszeichnungen schmücken kann.

Drei Chancen auf Emmy-Awards für Fallout

Wie nämlich jüngst bekannt gegeben wurde, ist Fallout in drei Kategorien für den Emmy Award nominiert. Diese Auszeichnung, die im September zum 76. Mal für Serien und TV-Inhalte vergeben wird, gilt als wichtigster Award im Business. Neben der Nominierung für „Herausragende Drama-Serie“, in der Fallout als eine von acht Serien ausgewählt wurde, gibt es Aussichten für das Autor*innen-Duo Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner für „Bestes Writing für eine Drama-Serie“ sowie für Walton Goggins als „Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie“.

Während es für Goggins die zweite Nominierung (nach seiner Rolle in Justified 2011) und für Robertson-Dworet sogar eine Premiere ist, wurde Serienschreiber Wagner in den letzten zehn Jahren schon acht weitere Male für einen Emmy nominiert – gewinnen konnte er allerdings noch nicht. Auch in diesem Jahr wird es schwer – besonders die Disney Plus-Serie Shogun gilt mit 25 Nominierungen als Favorit in vielen Kategorien. Walton Goggins sieht sich mit Gary Oldman („Slow Horses“), Idris Elba („Hijack“) oder Danny Glover („Mr. & Mrs. Smith”) zudem namhafter Konkurrenz gegenüber.

Es könnte allerdings sein, dass zum dritten Mal in Folge eine Serie ausgezeichnet wird, die auf einem Videospiel basiert. 2022 konnte das im League of Legend-Universum angesiedelte Arcane den Award für die beste animierte Serie mitnehmen, für The Last of Us gab es letztes Jahr sogar vier Preise. Alle drei Serien haben auf jeden Fall die Gemeinsamkeit einer Fortsetzung: die zweite Staffel von Arcane soll im November auf Netflix erscheinen, die von The Last of Us nächstes Jahr auf HBO. Auch für Fallout gibt es konkrete Pläne.