Fallout-Serie: Dieses bedrohliche Gesicht beweist wohl endlich, was uns in Staffel 2 erwartet

Das brandneue Foto, welches momentan frisch vom Filmset der zweiten Staffel der Fallout-Serie durchs Netz tigert, oder eher stampft, ist nicht nur postapokalyptisch, sondern auch prähistorisch wertvoll. Einfacher ausgedrückt: Das Foto zeigt die verwittert aussehende Skulptur einer riesigen, reptilienartigen Kopfes – bestückt mit spitzen Zähnen. Wir sehen also den lebensgroß anmutenden Kopf eines Raubsauriers, wie beispielsweise eines Tyranno- oder Allosaurus.

Bei diesem Anblick erkennen Fallout-Fans natürlich direkt: Das ist nicht irgendein Dino-Kopf, sondern jener ikonische Schädel von Dinky the Dinosaur. Für die Uneingeweihten unter euch: Diesem urzeitlichen Reptil begegnet ihr im Rollenspiel Fallout New Vegas im Form einer hoch in den Himmel aufragenden Statue. Der Kollege Saurier sieht nicht nur so aus, wie sich Menschen Dinosaurier in den 50er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts vorgestellt haben, sondern beherbergt auch den Dino-Bite-Geschenkladen. Doch was bedeutet das Ganze für Fallout Staffel 2?

Fallout-Serie Staffel 2: Spielt sie wirklich in New Vegas?

Erst vor rund zwei Wochen ist es einer Person gelungen, von einem erhobenem Betrachtungsstandpunkt aus gesehen, einen Blick auf die Dreharbeiten von Fallout Season 2 zu erhaschen. Was wir im Verlauf der wenigen Sekunden Laufzeit zu Gesicht bekamen, waren die beiden Schauspieler*innen Ella Purnell und Walton Goggins an einem desolaten Landstrich voller rostiger Autos, der bereits stark an Fallout New Vegas erinnert.

Display content from www.reddit.com An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von www.reddit.com der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Abgesehen vom Hund, der die Dreharbeiten durcheinanderzubringen scheint, ist den wenigen Sekunden Bewegtbildern nicht viel zu entnehmen – außer vielleicht, dass sich das New Vegas-artige Filmset mit dem jetzt aufgetauchten Saurierkopf deckt. Damit aber nicht genug mit den zahlreichen Hinweisen, die in Richtung New Vegas deuten. Bereits im November letzten Jahres wurden über den Twitter-Account @FilmsFallout einige Fotos geteilt. Diese Standbilder zeigten laut Twitter-Autor „ein stillgelegtes Motel“, bei dem es sich „ziemlich, ziemlich sicher um einen Drehort für Fallout Staffel 2 handelt“.

Lesetipp: Fallout-Serie: Insider packt aus – „heiße Neuigkeit“

Den eindeutigen Hinweis dafür, dass hier gerade Filmemacher*innen bei den Dreharbeiten zu Season 2 zugange waren, sollen die letzten beiden Fotos zeigen. Auf dem ersten sehen wir ein abgezäuntes Areal, hinter dem sich ramponiert aussehende Gebäude, ein hoch aufragendes Filmset-Gerüst befindet – und ein verdächtig aussehendes Schild. Das letzte Foto vergrößert den Bildausschnitt mit dem Schild nochmal. Es ist jetzt relativ eindeutig als da Novac-Schild aus Fallout New Vegas erkennbar.

Und damit schließt sich der Kreis (der belastenden Beweislage): Denn Novac ist natürlich jene Ortschaft in der Mojave-Wüste aus Fallout New Vegas, wo wir als Spieler*in auch Dinky the Dinosaur antreffen. Apropos postapokalyptisches Ödland: Die Fallout-Serie startet schon vor Staffel 2 dieses Jahr neu durch – mit einem Home Entertainment-Release.

Quellen: Reddit / FeuTarse, Not_A_Lizhard, Twitter / @FilmsFallout