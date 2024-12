Fallout-Serie startet schon 2025 neu durch – mit diesem Release

Nachdem physische Datenträger wiederholt totgesagt wurden, setzen wir als Liebhaber*innen bis zum heutigen Tage auf unsere Lieblingsspiele in schicken Sammler-Editionen. Und im Bereich Filme und Serien? Haben sich Streaming-Platzhirsche wie Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime Video längst breitbeinig in unsere Wohnstuben gestellt. Dennoch setzen passionierte Filmfans bis heute auf Silberscheiben – und da kommt uns eine Neuveröffentlichung angekündigt für nächstes Jahr gerade Recht. Denn Fallout Staffel 1 kündigt sich für DVD & Co. an.

Was die anderen als unnötige Veröffentlichung abwinken mögen, ist für andere ein Segen in Form physischer Datenträger. Bereits Mitte April soll die erste Staffel der Erfolgsserie rund um Protagonistin Lucy MacLean, garstigem Ghul Cooper Howard und anderen Ödlandbewohner*innen in unseren Abspielgeräten aufschlagen. Doch wieso müssen deutsche Serienfreund*innen noch bangen?

Wann erscheint Fallout Staffel 1 auf DVD und Blu-ray?

Weswegen in Deutschland heimische Fallout-Fans mit Faible für Silberscheiben vorerst mit gedämpfter Vorfreude dem Release entgegenblicken: Die Veröffentlichung der ersten Staffel Fallout bezieht sich vorerst ausschließlich auf unsere Nachbar*innen aus Großbritannien. Dort nämlich soll Fallout Staffel 1 im April 2025 auf 4K UHD, Blu-ray und DVD erscheinen, wie unsere Kolleg*innen von Collector’s Junkies berichtet haben. Während Mediennutzer*innen aus deutschen Landen sich aufgrund des auch bei unseren Kolleg*innen von der Insel verwendeten Regionalcodes 2 keine Gedanken um die Abspielbarkeit der Datenträger machen müssen, könnten jedoch zwei Schlüsselpunkte die Euphorie dämpfen.

Möglicherweise anfallende Import-Kosten und eine ausbleibende, deutsche Tonspur nämlich dürften nicht jedem Fallout-Begeistertem zusagen. Weitere Infos stehen bislang aus – abgesehen davon, dass die Serien wohl ungeschnitten ausgeliefert und das Tonformat DTS-HD 5.1 auffahren wird. Passend dazu lautet ein Nutzer-Kommentar unter der Bekanntgabe bei Collector’s Junkies: „Kommt es hier [in Deutschland] … wird es gekauft“.

Eine Feststellung, der viele, in Deutschland lebende Serienfans beipflichten dürften. Doch auch in den USA beheimatete Fallout-Fans dürften neidisch zu den Brit*innen rüberlinsen, wofür eine Twitter-Wortmeldung wie „Bekommen wir einen US-Release?“ steht. Währenddessen zeigt sich die Community auf Reddit regelrecht euphorisiert. Insbesondere der Umstand, dass somit in Amazons Streaming-Kosmos eine weitere Erfolgsserie eine Veröffentlichung für die greifbare Darreichungsform DVD & Co. erfährt, sorgt für zugewandte Meinungen.

Was denkt die Community zum DVD-Release zur Fallout-Serie?

„Siehst du, Netflix? Beides geht auch!“, schreibt etwa eine Person, spielt damit auf den Umstand an, dass somit Fallout Staffel 1 sowohl auf Datenträgern als auch via Streaming verfügbar sein wird. Warten wir’s ab, ob auch der hiesige, immer schmaler werdende DVD-Markt um die erste Staffel Fallout bereichert wird – womöglich in einem schicken Steelbook?

Apropos Neuigkeiten aus dem postapokalyptischen Ödland: Wer glaubt, dass Ella Purnell wirklich Fallout: New Vegas daddelt, um sich auf Staffel zwei vorzubereiten, sollte nicht alles glauben, was im Internet steht.

Quellen: Collector’s Junkies / @Wraith, Instagram / @dawnofthediscs, Twitter / @dawnofthediscs, SusieKxoxo, Reddit / @ggroover97, @requieminadream