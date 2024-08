Fallout-Spiele gratis sichern: Nur für kurze Zeit

Wer im Moment auf der Hypewelle rund um Fallout surft, wird höchstwahrscheinlich im Online-Ableger Fallout 76, dem vierten und bis dato letzten Teil der Hauptreihe oder dessen kürzlich erschienener Mega-Mod Fallout: London unterwegs sein.

Wer sich zurück in die Anfänge der postapokalyptischen Spielereihe begeben und in dessen Rahmen auch seine taktischen Skills testen möchte, bekommt jetzt im Epic Games Store für kurze Zeit die Möglichkeit dazu – und das sogar gratis.

Fallout: Die ersten drei Spiele gratis im Epic Games Story

Bereits im Jahr 1997 erschien das erste Fallout für den PC und gewann damals schon viele Fans mit seiner reichhaltigen Lore und dem recht unverbrauchten Setting. Der leicht pixelige Look und die isometrische Grafik waren für ihre Verhältnisse optisch ansprechend und sorgten dafür, dass nur ein Jahr später der Nachfolger auf den Markt geworfen wurde. Verantwortlich war damals noch nicht Bethesda, sondern die Black Isle Studios.

Im Jahre 2001 ging die Reihe mit einem Spin-Off in eine andere Richtung. Fallout Tactics: Brotherhood of Steel ist, wie der Name vermuten lässt, ein taktisches Strategiespiel, in dem ihr Truppen der Bruderschaft in rundenbasierten Kämpfen ins Gefecht schickt.

Vom Umfang lassen sich die Spiele natürlich nicht mit dem vergleichen, was Bethesda mittlerweile aus den Open World-Rollenspielen geschaffen hat. Auch grafisch muss man logischerweise Abstriche machen, wenn man eher aktuelle Games entsprechender Genres gewohnt ist. Wer aber bereit ist, das auszublenden, kann eine gute Zeit mit den Anfängen der Reihe verleben. Und da der Epic Games Store das Bundle kostenlos zur Verfügung stellt, kann man ohnehin nichts falsch machen.

Fallout: A Post Nuclear Role-Playing-Game sowie dessen Nachfolger Fallout 2 und Fallout Tactics: Brotherhood of Steel gibt es ab heute, 29. August, um 17 Uhr im Epic Games Store gratis. Der Download ist bis nächsten Donnerstag, 5. September, um die gleiche Uhrzeit verfügbar. Wer in sämtlichen Fallout-Teilen schon jeden Stein umgedreht hat, kann sich im nächsten März auf den Shooter Atomfall freuen.