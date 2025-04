Fallout: Staffel 2 bringt „Story auf ein ganz neues Level“, sagt Hauptdarsteller

Vor rund einem Jahr wurden nicht nur Fans der Videospielreihe Fallout in den Bann der gleichnamigen Amazon-Serie gezogen. Die atmosphärische Produktion mit viel schwarzem Humor und interessanten Charakteren hat auch Liebhaber*innen gewonnen, die sich zuvor nicht zur Gaming-Gemeinschaft zählten.

Ziemlich schnell wurde klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und auch, dass die Hauptdarsteller*innen um Ella Purnell, Walton Goggins und Kyle MacLachlan wieder an Bord sind, ist keine Überraschung. Schauplatz soll unter anderem New Vegas sein – dem ein ganzer Ableger der Spielereihe gewidmet ist. Ghul-Darsteller Goggins erwartet nicht weniger als „echte Magie“.

Fallout Staffel 2: „Höchst interessante“ Entwicklungen voraus

Die Produktion für die zweite Staffel Fallout ist seit einem guten halben Jahr im vollen Gange, ein Release ist jedoch für dieses Jahr nicht mehr geplant. Walton Goggins, kürzlich unter anderem in der dritten Staffel von White Lotus zu sehen, ist jedoch überzeugt, dass Fallout die Fans auch weiterhin umhauen wird. „Jetzt, da die Leute verstanden haben, wie die Welt [von Fallout] tickt, wir die Story auf ein ganz neues Level gebracht“, sagt er im Interview (via Complex Pop auf Twitter).

„Ich bin schon eine ganze Weile im Business“, fährt er fort, „und normalerweise kann eine Serie, wenn die Leute sie schon lieben gelernt haben, in der zweiten Staffel ihre echte Magie versprühen.“ Nachdem die Charaktere und ihre Motivationen eingeführt, die ersten Verbindungen geknüpft und ein paar mysteriöse Hintergründe aufgedeckt wurden, kann die Serie nun also richtig auffahren.

Lesetipp: Leaks vom Set von Fallout, Staffel 2 aufgetaucht

Goggins deutet dabei an, dass die Serie in der zweiten Staffel eine ungewöhnliche Wendung nehmen könnte. „Zunächst bleibt sie auf den Bahnen, die in der ersten Staffel gelegt wurden, verlässt sie dann aber irgendwann auf höchst interessante Weise.“

Alles, was ihr zur zweiten Staffel von Fallout wissen müsst, haben wir an anderer Stelle für euch aufgelistet. Wirklich magisch sollte es dagegen aber bei einer anderen Serie zugehen, die vor der Produktion jetzt wieder neue Darsteller bestätigt hat.

Quelle: Twitter / @ComplexPop