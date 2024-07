Das Drehbuch steht schon: Fallout Staffel 2 könnte schneller erscheinen, als viele glauben

Mit dem Erfolg der Fallout-Serie bei Amazon dürfte wohl kaum einer gerechnet haben: Die Adaption des Endzeit-Rollenspiels ist gigantisch eingeschlagen. Kein Wunder also, dass Amazon zügig eine zweite Staffel angekündigt hat.

Möglicherweise müsst ihr auf die nächsten Folgen auch gar nicht so lange warten. Im Zuge der 16-fachen Nominierung bei den Emmy Awards ließ sich Amazons Head of TV ein kleines bisschen in die Karten schauen und verriet, dass für eine Fallout-Fortsetzung schon die wichtigsten Eckpunkte feststehen.

Fallout Staffel 2 ist „dem Zeitplan voraus“

Bekannt ist bereits, dass es in der zweiten Staffel der Fallout-Serie definitiv nach New Vegas geht. Was uns in der einstigen Stadt der Sünde und dem Schauplatz des Obsidian-Rollenspiels Fallout New Vegas erwartet, das ist noch unklar. Die Macher*innen wollen sich aber nicht nur darauf konzentrieren, sondern auch neue Einblicke in die Welt vor dem Fall der Atombomben gewähren.

Wann wir das zu Gesicht bekommen? Das weiß derzeit niemand, nicht einmal Amazon selbst. Aber offenbar ist man mit dem Fortschritt sehr zufrieden, wie es seitens Vernon Sanders in einem Gespräch mit den englischsprachigen Kolleg*innen von Variety angedeutet wird. Das Team habe sogar schon ein Drehbuch fertiggestellt, um möglichst zeitnah mit den Aufnahmen beginnen zu können.

„Ich denke, wir sind dem Zeitplan voraus, was die Rückkehr von Staffel 2 angeht. Wir haben noch keinen genauen Veröffentlichungstermin, aber wir haben bereits Drehbücher in der Hand, und ich denke, die Fans von Staffel 1 werden wirklich lieben, wohin wir in Staffel 2 gehen werden“, so Sanders im Wortlaut. Mehr ins Detail will der Chef von Amazons Serienabteilung aber natürlich nicht gehen.

Noch mehr Videospiel-Serien von Amazon?

Mit Fallout werden aber Amazons Bemühungen rund um die Verfilmung von Videospielen nicht enden. Ganz im Gegenteil: Der Versandriese will und wird weiter in diese Richtung expandieren, aber nur, wenn man das richtige Team findet.

Angekündigt ist etwa bereits eine neue Umsetzung von Tomb Raider und auch God of War wird zukünftig den Weg in den Straming-Service finden. Sanders: „Und es gibt noch einige andere Dinge, die definitiv in der Schwebe sind. Ich denke, dass ihr eher früher als später von einigen neuen Projekten hören werdet, aber wir werden immer vorsichtig und besonnen sein.“

Vorerst wird aber Frau Lara Croft in einer anderen Serie zu sehen sein. Amazon-Konkurrent Netflix wird im Herbst einen Tomb Raider-Anime weltweit veröffentlichen. Mit der zukünftigen Live Action-Serie soll dieser aber nichts am Hut haben.