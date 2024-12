Fallout-Fake brettert überraschend über Fans und Medien hinweg – zu „99,9 Prozent“ falsch

Dass Fehlinformationen in der schnelllebigen Online-Welt schneller Verbreitung finden als pandemische Infektionsviren, dürfte niemanden überraschen. Neuestes Beispiel: Schauspielerin Ella Purnell. Die ist in Gamer*innen-Kreisen nicht nur als Synchronsprecherin von Jinx aus der League of Legends-Serie Arcane bekannt, sondern sorgte vor allem als Lucy MacLean in der Fallout-Serie für Aufsehen.

Vor wenigen Tagen machte im Internet nun die Information die Runde, Ella Purnell würde sich auf eine ganz immersive Weise auf die zweite Staffel von Fallout vorbereiten. Und zwar, in dem sie selbst Hand anlegt an Fallout: New Vegas – dem Rollenspiel von Obsidian Entertainment (Avowed), an dem sich die Inspiration der Macher*innen von Staffel 2 entzünden dürfte. Aber stimmt das wirklich?

Ella Purnell spielt New Vegas für Fallout Staffel 2 … oder eher nicht

Wie ein durchaus vertrauenswürdiges Medium wie Insider Gaming berichtet hat, soll sich die Schauspielerin damit auf die Dreharbeiten für Fallout Staffel 2 vorbereiten, indem sie Fallout: New Vegas spielt. Diese Meldung, veröffentlicht von Insider Gaming, wurde mittlerweile offline gestellt.

Fans von Fallout wissen natürlich: New Vegas nimmt innerhalb des postapokalyptischen Ödlands einen besonderen Stellenwert ein, wird von vielen als bestes Fallout-Spiel überhaupt gehandelt – und hat sogar Friends-Star Matthew Perry zu seinem eigenen Ingame-Auftritt verholfen. Nun soll sich zu einem Perry sozusagen eine Purnell gesellt haben.

Die Meldungen, dass die bekannte Hollywood-Schauspielerin gerade Fallout: New Vegas spielen soll, fußen auf einem Posting auf der Social-Media-Plattform Bluesky. Dort postete eine Person unter dem Pseudonym @realellapurnell.bsky.social folgenden Text: „Ich wurde gebeten, Fallout New Vegas zu spielen. Da ich Quellmaterial immer wertschätze, ist das hier vielleicht eine Vorbereitung für einen bestimmten Job, den ich womöglich bald angehe“, schreibt angeblich die Frau, die übrigens auch Gwyndala in Star Trek: Perodigy spricht.

Korrekter ist: Viele gingen bislang davon aus, dass hier die Prominente authentisch schreibt. Um Authentizität werben dann auch die beiden Bilder unter dem Posting: Der eine zeigt einen Screenshot mit einem beschreibenden Text zu Fallout: New Vegas, der andere ist ein Selfie von Ella Purnell, auf dem diese mit großen Augen in die Kamera linst.

Wieso ist Ella Purnell Bluesky-Account vermutlich ein Fake?

Tausende, vergebene Herz-Emojis unter dem Posting, respektive hunderte Kommentare darunter, stehen dafür, welche Aufmerksamkeit diese Meldung erzeugte. Weiter befeuert wurde das Ganze von einer nachgeschobenen Behauptung, Ella Purnell beabsichtige, nach Quarry Junction aufbrechen. Spieler*innen von Fallout: New Vegas ist natürlich vertraut: Bei diesem Schauplatz handelt es sich um einen Steinbruch innerhalb der Spielwelt, wo sich garstige Todeskrallen eingenistet haben.

So sympathisch sich der Umstand anhört, dass sich eine Ella Purnell zu Recherchezwecken durch das fast 15 Jahre alte Rollenspiel kämpft, so sehr darf der Wahrheitsgehalt des Bluesky-Postings angezweifelt werden – und die Person dahinter. Anscheinend wurde der entsprechende Bluesky-Account erst wenige Tage vor dem hier berichtetem Posting eingerichtet. Zudem ist der vermeintliche Bluesky-Auftritt von Frau Purnell nicht mit ihrem Account bei Instagram & Co. verknüpft.

Was noch für den Fake-Status spricht: Die Person hinter @realellapurnell.bsky.social recycelt anscheinend Monate alte Social Media-Postings der echten Ella Purnell auf Bluesky – und ein Verifizierung-Abzeichen soll der Bluesky-Doppelgängerin auch abgehen.

Ein @BethesdaBeyond formulierte die mangelnde Glaubwürdigkeit einer New Vegas-spielenden Purnell am ersten Dezember noch mal deutlich mit den Worten: „Ich wurde darüber informiert, dass der Account, der über Ella berichtet, wie sie New Vegas spielt, zu 99,9 % eine Imitatorin ist.“

Apropos Ella Purnell – und wie sich der Hollywood-Nachwuchsstar auf Fallout Staffel 2 tatsächlich vorbereitet: Sportiv und immer bergauf geht es für den Star aus der Thriller-Komödie Sweetpea nämlich.

Quellen: Insider Gaming, Reddit / @80lv, Instagram / @ella_purnell, Twitter / @BethesdaBeyond