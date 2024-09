Fallout: Trailer-„Desaster“ mit Unreal Engine – „Tue mir das bitte nicht an“

Dass Fallout 5 aus dem Hause Bethesda noch in weiter Ferne liegt, wissen wir spätestens, seitdem Todd Howard persönlich bei einem Interview auf dem YouTube-Kanal MrMattyPlays zu Protokoll gegeben hat: Mit einem fünften Hauptspiel hat es Mister Howard nicht eilig.

Um die Wartezeit zu überbrücken und sich gestalterisch auszutoben, veröffentlichen begabte Enthusiast*innen immer wieder Kreationen – sei es Fan-Art, eine Total Conversion Mod vom Schlage eines Fallout London, oder optisch beeindruckende Trailer. In letztere Kategorie fällt ein Machwerk, jenes das altvertraute Ödland in die Unreal Engine 5 verfrachtet, was seitens Community eher polarisierend aufgenommen wird – und auch deshalb von manch einem als „desaströs“ empfunden wird, weil der eigene Rechenknecht konfrontiert mit UE 5 einknicken könnte.

Wenn Fallout auf die Unreal Engine trifft

Wenn sich Fallout-Liebhaber*innen hinter die Tastaturen klemmen, um ihre Begeisterung für das postapokalyptische Commonwealth in eine Eigenkreation zu gießen, kommen beizeiten Schauwerte und spielerisch Wertvolles dabei heraus – wie zu sehen war bei hunderten, zusammengelöteten Mods, dank denen Fallout 4 plötzlich wie ein Call of Duty 5 aussah. Oder einem ähnlich gelagerten Projekt wie dem weiter unten vorgestellten, wenn ein Profi aus der Videospielindustrie das ikonische Intro aus Fallout 3 in der Unreal Engine 4.23 nachbaut – mit Ergebnissen, die sich sehen lassen können.

Jetzt also wirft ein Mann namens Carlos Milite seine Hut in den Ring – präsentierte seinen Trailer „Fallout in Unreal Engine“ bereits vor einigen Monaten auf YouTube. Dabei entzücken seine Bewegtbilder mit herumfliegenden Eyebots, ramponierten Gebäuden, waffenstarrendem Mitglied der Stählernen Bruderschaft viele Kommentator*innen unter dem Video. Aber nicht alle.

Zunächst einmal: Carlos Milite ist einer nicht ohne Expertise. Der aus Italien stammende Visual Effects Artist war laut IMDB Visual-Effects-Chef bei einem Kurzfilm, führte Regie bei einem mit Preisen ausgezeichnetem Science-Fiction-Film. Und auch sein Profil auf der bei Künstler*innen beliebten Plattform Artstation spricht für seine künstlerische Könnerschaft – auch und vor allem, was große Science-Fiction-Franchises wie Alien, Halo oder Dune angeht. Oder eben obiger Fallout-Trailer, der übrigens „von der Amazon-Serie“ inspiriert wurde, wie der Künstler auf verrät.

Wie kommt der Fallout-Trailer in der Community an?

So sehenswert wir persönlich den Trailer finden, so zweigeteilt fallen die Kommentare unter dem YouTube-Video aus. Eher kritische Wortmeldungen wie „Ich will nicht zu negativ sein, aber das sieht wie [Fallout] New Vegas mit eingeschaltetem ENB aus“ oder „Das sieht tatsächlich schlechter aus als Fallout 4?“ sprechen für eine eher abgeneigte Zuschauerschaft – vielleicht auch, weil sich manch einer zu viel von diesem Fan-Trailer erhofft hat? Nebenbei bemerkt: Auch die Halo-Reihe interpretiert unser Mann in seinen Werken.

Ähnlich emotional aufgeladen, aber eher aus der Befürchtung heraus, der eigene Rechner könnte mit der Unreal Engine 5 überfordert sein, ist dann eine Stimme wie „Tue mir das bitte nicht an. UE5 sieht so gut aus, und ich habe nicht das Equipment, um sowas zum Laufen zu bringen“. Ungeschöntes Lob darf der Kreative mit einem Kommentar wie „Das sieht wirklich cool aus“ auch einkassieren. Wir jedenfalls können vor der schön anzusehenden Gestaltungswut da draußen nur den Hut ziehen.

Apropos Werke aus der Fan-Werkstatt: Ähnlich Science-Fiction wie Fallout, dafür mehr Shooter, ist Half-Life 2 – ein Klassiker, der gerade sein RTX-Upgrade erfährt.

