Fan mit Laserblick: Heißer Schatz aus GTA 6 taucht plötzlich ganz woanders auf

Jetzt mal festhalten: Bei aller durchschlagender Vorfreude für ein Assassin’s Creed: Shadows oder Star Wars Outlaws, gibt es tatsächlich Menschen mit Controller in der Hand, die Meuchelmörder*innen oder dem Krieg der Sterne gegenüber abgeneigt sind – und angesichts von GTA 6 trotzdem aus dem Häuschen geraten.

Immerhin hat der Trailer zum sechsten Teil von Grand Theft Auto binnen 24 Stunden über 175 Millionen Aufrufe generieren können. Anders gesagt: Das für nächstes Jahr erwartete Rockstar-Epos rund um Asphaltcowboys zieht die Massen an – und detailverliebte Fans mit Adlerblick. Einer von ihnen hat jetzt im wahrsten Wortsinn ein Schmuckstück ausfindig gemacht.

Ein teures Teil taucht plötzlich in GTA Online auf

Aufgestöbert hat das Ganze die oder der Reddit-Nutzer*in DogWifDreads im erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Update namens Bottom Dollar Bounties für GTA Online. Bevor wir dazu kommen, erinnern wir uns kurz: Der rund 90-sekündige Trailer zu GTA 6 ist vollgestopft mit schießwütigen Kriminellen, durchgerockten Partypeople – aber auch die mittlerweile ikonische Bikini-Frau hatte ihren Auftritt, welche manche Fans für die Protagonistin Lucia halten.

Aber egal, ob es sich der Braungebrannten in Badeklamotte um Lucia, die spielbare Heldin handelt, oder nicht: DogWifDreads hat jetzt ihre dreiteilige Halskette außerhalb des Trailers entdeckt – und zwar als kaufbaren Gegenstand in GTA Online. Und tatsächlich: Was im Reddit-Posting nebeneinandergelegt wird, sieht nach diesem Silberkettchen aus.

DogWifDreads schreibt dazu: „Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber ich habe mir einen Trailer-Breakdown angeschaut und dabei festgestellt: Die Halskette aus dem Trailer wurde in GTA Online mit dem Bottom Dollar Bounties-DLC hinzugefügt.“ Und Fans wären keine Fans, wenn sie solch ein schnuckeliges Fundstück nicht zum Anlass nehmen würden, um Theorien aufzustellen, bei denen selbst ein Verschwörungsmythiker wie Fox Mulder im Kellerbüro rotieren würde. Doch gucken wir zunächst in den 30 Sekunden Trailer zu Bottom Dollar Bounties rein.

Der neueste DLC für die Online-Welten beliebten Autodiebstahl-Orgie rückt die ehemalige Kopfgeldjägerin Maude Eccles in den Fokus.

Was könnte die Kette aus GTA 6 bedeuten?

Etwa Affectionate-Wing771 spekuliert noch vorsichtig: „Das ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber der Preis für die Kette könnte etwas bedeuten.“ Doch OtteLoc spinnt schon Wilderes zusammen, denn er schreibt: „Wenn ihr bedenkt, dass die letzten Ziffern [des Preises] Nullen sind, würde ich diesen Teil überspringen. Dann blieben vier Ziffern übrig. Möglicherweise ein Datum – für irgendetwas.“

Klar, fantastische Gedankengebäude hochzuziehen ist spaßig – umso mehr, wenn das argumentative Fundament porös ist. Letztlich ist die Halskette, die jetzt einen virtuellen Kurztrip vom GTA-6-Trailer zu GTA Online hingelegt hat, nicht mehr als ein augenzwinkernder Gruß an die Fans; ein handelsübliches Easter Egg halt.

Apropos Schmuckstücke (diesmal filmischer Art): Wenn ihr erfahren wollt, wieso eigentlich bis heute trotz millionenschwerer Erfolge GTA nicht als Kinofilm auf die Leinwände geflitzt ist, obwohl Arcane, Fallout, Super Marios Bros & Co. längst bewiesen haben, dass der Fluch minderwertiger, filmischer Erzeugnisse gebrochen ist, können wir euch nur unseren Artikel rund um den Ex-Chef von Rockstar Games ans Herz legen.

