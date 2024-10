Für Fans von Resident Evil & Co.: Neuer Trailer zu The Thing Remastered jetzt bei Event veröffentlicht

Update vom 25.10.2024: Im Rahmen der gestrigen Veranstaltung The Indie Horror Showcase, über die in diesem Artikel berichtet wird, wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer zu The Thing Remastered von Nightdive Studios veröffentlicht. Den neuen Trailer haben wir euch weiter unten hier im Artikel verlinkt

Ursprüngliche Meldung: In einer Welt, in der Gamer*innen mit Silent Hill 2 Remake positiv überrascht wurden, sich die Vorzeichen für eine baldige Ankündigung eines Resident Evil 9 immer mehr verdichten, ist frisches Horror-Futter stets willkommen. Ein passgenaues Online-Event könnte dazu „The Indie Horror Showcase“ sein – welches bereits heute startet.

Nicht erwarten dürft ihr: Blockbuster-Titel vom Schlage eines Resident Evil. Wohl aber feine, anstehende Veröffentlichungen für den geneigten Horror-Fan. Und das auf Neuauflagen beliebter Klassiker spezialisierte Studio Nightdive Studios wird wohl auch aufschlagen – mit ihrem Remaster zu The Thing.

The Thing & Horror-Spiele wie Resident Evil bei „The Indie Horror Showcase“

Beim Event online zuschauen könnt ihr über YouTube, via Twitch oder auf Steam. Losgehen sollte das Ganze heute Abend, dem 24. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit. Durch den Abend wird der auf Horrorspiele spezialisierte YouTuber John Wolfe führen. Es erwarten euch taufrische Trailer, nicht minder aufregende Ankündigungen und Ähnliches. Eines der Spiele, auf das sich viele in Verbindung mit „The Indie Horror Showcase“ freuen dürften, ist die Neuerscheinung eines kleinen (aber ekligen) Genre-Juwels.

Wir erinnern uns: Der Kinofilm The Thing von John Carpenter aus dem Jahre 1982 fiel bei Kritiker*innen durch – seither ist der Streifen aber längst über Kultstatus-Level hinaus, wird neben solchen Filmen wie Alien als großer Genre-Vertreter gehandelt. Die Popularität des Body Horrors ist sogar viele Jahre später in einen weiteren Kinofilm gemündet („The Thing“ von Matthijs van Heijningen Jr.) – und auch 2002 erschien ein Survival Horror-Spiel.

Wie im Update oben angemerkt: Der neue, ungefähr eineinhalbminütige Gameplay-Trailer zu The Thing Remastered verbreitet seine unheilvolle Stimmung.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ebenfalls „The Thing“ betitelte Spiel war, im Gegenteil zu Vorlage, bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Erfolg, sowohl bei Kritik als auch Kommerz. Mittlerweile haben sich die für ihre Remasters bekannten Nightdive Studios (Star Wars: Dark Forces Remaster) einer Neuauflage dieses Action-Adventures angenommen – welcher damals in unserem Test „besonders im Dunkeln für Gänsehaut“ sorgte. Die Nightdive Studios sind dann auch beim diesjährigen „The Indie Horror Showcase“ zugegen.

Was erwartet euch noch bei „The Indie Horror Showcase“?

Andere, in ihrer Nische werkelnde Entwickler*innen, die ebenfalls aufschlagen werden und auf die Genre-Liebhaber*innen unbedingt ein Auge werfen sollten, sind: der 16-Bit-Albtraum Clock Tower: Rewind (Way Forward), We Harvest Shadows (David Wehle), oder Go Home Annie (Misfit Village). Clock Tower ist ein Survival Horror aus dem Jahre 1995 – dessen Clou: Das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure. Rewind holt den Horrorklassiker rund um den Scherenmann zurück. Go Home Annie wiederum ist alleine deswegen erwähnenswert, weil der Titel im sogenannten SCP-Universum spielt.

Die SCP Foundation ist ein webbasiertes Projekt für gemeinschaftliches Schreiben – eine Gestalt, die über die Grenzen des Projekts hinaus Bekanntheit erlange, ist etwa die Kreation SCP-096. Schließlich We Harvest Shadows wirkt wie eine reizvolle Kombination aus Landwirtschaftssimulation und Survival Horror; intensiv erfahrbar direkt aus der Ego-Perspektive. Das Schöne: Zu We Harvest Shadows steht auf Steam bereits eine spielbare Demo zum Download bereit. Aber das sind nur einige der Highlights, die euch im Zuge von „The Indie Horror Showcase“ entgegenpoltern.

Wer den Schulterblick wagen möchte: Die Veranstaltung vom letzten Jahr dürft ihr mit einem abrufbereiten, fast zweistündigen YouTube-Video nachholen. Wir wünschen geschmeidiges Gruseln.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Geschichten aus der Gruft: Crow Country ist wie Resident Evil aus den Pioniertagen des Genres – und seit Kurzem auch für Nintendo Switch erhältlich.

Quellen: The Indie Horror Showcase, YouTube / @DreadXP, Twitch / @MediaIndieExchange, YouTube / IGN