Highlight-Rollenspiel aus 2025 gibt euch noch mehr gute Gründe einzusteigen – diesmal von der kostenlosen Sorte

Im Mai dieses Jahres ist mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ein neues Rollenspiel aufgeploppt, dass die Herzen der Spieler*innen im Nu erobern konnte. Auch wenn der anfängliche Ansturm mittlerweile abgeebbt ist, zeigen die über alle Plattformen hinweg vergebenen Wertungen immer noch, wie sehr der Titel geschätzt wird.

Für Fans gibt es nun in Bälde einen Anreiz, sich wieder in der Spielwelt einzufinden, sollten sie diese seit einiger Zeit nicht mehr aufgesucht haben. Denn wie jetzt bekannt ist, soll die zuvor schon angeteaserte, kostenlose Erweiterung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin erhält in wenigen Wochen kostenlose Inhaltserweiterung

Jene hört auf den englischen Namen The Sinister Broker Bazario’s Schemes und soll eine neue Geschichte, neue Charaktere und weitere frische Inhalte mit sich bringen (via Nintendo Everything). Alles entfaltet sich auf dem Kontinent Ginormosia, der eine mysteriöse Entwicklung durchmacht. Im Zentrum der Geschehnisse steht die erstmals auftretende Figur und Namensgeber des DLCs Bazario, der ein Grinsen im Gesicht trägt, das Unwohlsein erweckt.

Das Leuchten eines Juwels um seinen Hals hüllt die Welt in eine ominöse Dunkelheit, wodurch diese sich in den Schauplatz eines neuen Open World-Roguelike-Abenteuers verwandelt. Neben diesem kompletten Modus soll es außerdem stärkere Ausrüstung, neues Equipment, weitere Reittiere, spannende neue Items sowie zusätzliche Emotes und Frisuren geben. Einen ersten Blick auf all das erhascht ihr im Trailer, der als Teil der diesjährigen Tokyo Game Show gezeigt wurde. Bisher ist dieser leider jedoch nur auf Japanisch verfügbar.

Wann der DLC zu Fantasy Life i erscheinen soll, dass wissen wir dank diesem auch, obwohl ein genauer Tag noch nicht bekannt ist. Zumindest das betreffende Kalenderblatt könnt ihr euch schon mal merken: Im Laufe des Dezembers soll es so weit sein. Der Zusatz kommt also wahrscheinlich entweder als frühes, oder vielleicht sogar pünktliches Weihnachtsgeschenk an euch. Immerhin soll ihn herunterzuladen keinen Cent kosten.

Für das Hauptspiel gilt das allerdings leider nicht, für jenes zahlt ihr 59,99 Euro. Dabei dürft ihr zwischen den Plattformen XboxOne und XboxSeries, PS4 und PS5, Nintendo Switch und Switch 2 sowie dem PC wählen. Falls ihr euch generell für Rollenspiele und kostenlose Updates interessiert, wollen wir euren Blick zum Schluss Richtung Baldur’s Gate 3 lenken, das auf Steam nun in eine besondere Version gerutscht ist.

