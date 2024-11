Neuestes Update für Potionomics begeistert – Dating ohne Begrenzung und brandneuer Modus

Potionomics ist zwar nach mittlerweile zwei Jahren Bestehen kein heißer Newcomer mehr in der Welt der Cozy Games, dank eines vor wenigen Wochen veröffentlichten Updates erstrahlt es allerdings in neuem Rampenlicht.

Hinzugekommen sind unter anderem die Option, jede mögliche Romanze gleichzeitig zu führen und ein zusätzlicher Modus, der es euch erlaubt, das Spiel mit einer neuen Herangehensweise zu erleben.

Potionomics: Cozy Game führt Dating ohne Begrenzung ein und erntet Lob

Wortgewandte mit Kenntnissen der englischen Sprache unter euch werden es wahrscheinlich schon vermutet haben: Der Name Potionomics setzt sich zusammen aus den Begriffen „Potion“ und „Economics“, also Trank und Wirtschaftskunde. Und aus denen lässt sich die Spielweise schnell ableiten, ihr führt in Potionomics nämlich einen eigenen Trankladen und müsst dessen finanziellen Erfolg verantworten.

Um die Münzen in die Kasse zu spülen, braut ihr in der Rolle von Hexe Sylvia zauberhafte Tinkturen zusammen und verscherbelt diese anschließend mit dem nötigen Verhandlungsgeschick. Im Gespräch mit Kunden und Kundinnen steht euch dafür ein Kartendeck mit unterschiedlichen Strategien zur Verfügung, aus denen ihr den passenden Zug wählen sollt.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es geht aber nicht immer bloß um Geld, Geld und noch mehr Geld: Auch die Liebe soll in eurem Leben Platz finden. Dank des Updates von Ende Oktober dürft ihr euch sogar, falls gewünscht, von einer sonst üblichen Monogamie-Begrenzung verabschieden. In den Rezensionen auf Steam, die seit der Überarbeitung eingetrudelt sind, begrüßen Fans diese Freiheit. Auch auf Reddit heißt es: „Polyamorie ist nicht, was ich erwartet habe, wodurch ein Trank-Kartell-Spiel für mich interessant werden würde“.

Cozy Game erhält passenderweise Cozy-Modus

Darüber hinaus herrscht zudem Freude über den Schwierigkeitsgrad „Cozy“, welcher den entstehenden Zeitdruck minimiert und Bosskämpfe sowie das Trankbrauen vereinfacht. „Der Cozy-Modus hat geholfen, so viele Probleme zu lösen, dass ich jedem empfehlen kann, dem Spiel eine Chance zu geben“, liest man dazu beispielsweise auf Steam. Auf dieser Plattform dürft ihr Potionomics seit neuestem übrigens auch mit Controller oder auf Valves Handheld, dem Steam Deck, genießen. Solltet ihr einen Kauf in Erwägung ziehen, erwarten euch dort noch bis zum 19. November 20 Prozent Rabatt.

Für alle, die ihr Geld aktuell in Weihnachtsgeschenke investieren müssen, aber trotzdem ihre Cozy Game-Sammlung erweitern möchten, haben wir an dieser Stelle noch einen heißen Tipp: Das von Zelda: Breath of the Wild inspirierte Open World-Spiel Infinity Nikki erscheint Anfang Dezember Free-to-Play.

Quellen: Steam / Potionomics, YouTube / PlayStation