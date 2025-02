Far Cry: Überraschendes Update für kultige Shooter-Sensation aufgetaucht

Schnell! Welches ist euer Lieblingsspiel aus der langjährigen Far Cry-Reihe? Ist es Far Cry 2 mit seinem Afrika-Setting, das steinzeitliche Far Cry Primal, oder ein postapokalyptisches Far Cry New Dawn? Papperlapapp: Die meisten Shooter-Freunde würde vermutlich Far Cry 3 zu ihren Lieblingsspielen zählen, als die inzwischen etwas abgegriffene Ubisoft-Formel noch Neuheitswert hatte.

Wieder andere würden dem Standalone-Add-on Far Cry 3: Blood Dragon die Siegerkrone aufsetzen. Bestach der im Jahre 2013 veröffentlichte Ego-Shooter noch mit retrofuturistischer Stilistik und satirischer Tonalität, wurde er jetzt, über zehn Jahre nach Release, auf Steam um eine Funktion ergänzt, bei der nicht wenige Spieler*innen überrascht mit der Zunge schnalzen dürften.

Far Cry 3: Blood Dragon – Die Achievements kommen auf Steam

Die berühmt-berüchtigten Steam-Achievements sind es, die am 11. Februar auf Valves Vertriebsplattform für den bewusst trashig gehaltenen Shooter nachgerückt sind. Wer übrigens bisher auf der Plattform Ubisoft Connect mit Revolverheld Rex „Power“ Colt ans Werk gegangen ist, wird sich über eine ebenfalls eingerichtete Komfortfunktion freuen. „Solltet ihr bereits Achievements bei Ubisoft Connect freigeschaltet haben, startet das Spiel einfach einmalig über Steam. Euer Fortschritt wird anschließend automatisch synchronisiert“, steht in der Bekanntmachung zur Neuerung nachzulesen.

Falls ihr euch jetzt grübelnd am Hinterkopf kratzt – und euch sagt „Herrje, welche Errungenschaften genau tischt uns Ubisoft denn jetzt stark verspätete auf?“, der oder dem können wir weiterhelfen. Passend zum Shooter sind die Achievements für Far Cry 3: Blood Dragon teils angenehm durchgeknallt. Von „Optimist“ (Springe aus 50 Meter herab), oder „Anti-Naturalist“ (Töte alle Arten von Tieren), bis hin zu „So nett wie Jesus“ (Beende alle Geisel-Dramen) aber auch „Erste Sahne, Garni-Sohn“ (Erledige alle Garnisonen), ist alles dabei, was in die von 80er-Jahre-Popkultur inspirierte Welt des Blutdrachens passt.

Lesetipp: Ein anderes Far Cry-Spiel bekam vor kurzem einen überraschenden Grafikboost verpasst – „Das wurde auch Zeit“

Wer nichts für übertrieben durchgedrehte Actionfilme aus den 80er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts übrig hat, oder aufgrund einer Ego-Shooter-Allergie bislang Blood Dragon weiträumig umschifft hat, sollte unseren damaligen Testbericht schmökern. Immerhin konnte Blood Dragon eine vernünftige 7,5er-Wertung einkassieren. Aber Achtung: Als Shooter war (und ist) Blood Dragon zwar einerseits Durchschnittsware, andererseits eine „treffsichere Hommage an die Filme und Spiele der 80er und 90er Jahre“, wie wir damals feststellten.

Apropos Ubisofts Shooter-Goldjunge – diesmal mit Blick auf die Zukunft: Warum Ubisoft die Far Cry-Reihe anscheinend neu erfinden möchte, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.

Quelle: Steam