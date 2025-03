Far Cry 7: Neue Infos zum Release – Insider verrät bisher geheime Details

Ubisofts zweites großes Standbein neben Assassin’s Creed ist Far Cry, allerdings ist es seit dem sechsten Hauptteil verdächtig ruhig um das Shooter-Franchise geworden. Dass ein Nachfolger sich längst in Entwicklung befindet, ist quasi ein offenes Geheimnis – und nun gibt es überraschenderweise spannende Neuigkeiten.

Offiziell angekündigt ist Far Cry 7 bislang nicht, aber die Gerüchteküche hält sich hartnäckig. Jetzt will der in der Regel zuverlässige Insider Tom Henderson erfahren haben, dass Ubisoft bei der Far Cry-Zukunft entscheidende Weichen gestellt habe. Davon soll vor allem der Release des nächsten Serienteils profitieren.

Far Cry 7: Release könnte deutlich näher rücken

Schon in der Vergangenheit berichtete Henderson davon, dass Far Cry 7 aus zwei Teilen bestehen soll: Zum einen ein klassischer Ableger, welcher unter anderem eine Zeitmechanik beinhalten soll, und zum anderen ein reines Multiplayer-Spin-Off. Letzteres sollte sich am Extraction-Shooter-Genre orientieren, sprich in die Richtung von Escape from Tarkov gehen.

Bestätigt ist das bislang von offizieller Seite nicht, dafür aber zapfte Henderson erneut seine Quellen an. In einem neuen Bericht bei Insider Gaming heißt es, dass das geplante Multiplayer-Far-Cry zurück ans Reißbrett muss. Genaue Gründe konnten allerdings nicht in Erfahrung gebracht werden.

Für die Entwicklung von Far Cry 7 soll das jedoch kein schlechtes Zeichen sein – ganz im Gegenteil sogar. Ubisoft habe zahlreiche Entwickler*innen, insbesondere aus dem Technik-Bereich, vom Multiplayer-Ableger abgezogen und auf den nächsten Hauptteil angesetzt. Dadurch wäre es nun möglich, dass der Ego-Shooter vielleicht schon 2026 erscheint.

Shooter soll schon spielbar sein

Allerdings halten einige Mitarbeitende dies trotzdem für „ziemlich optimistisch“, da die Größe des Projekts zuletzt stark gewachsen sei. Mittlerweile seien neben Ubisoft Montreal auch die Studios in Annecy und Berlin beteiligt, sowie Redstorm. Trotzdem können Fans hoffen, wenn Henderson mit seinen Infos Recht behält.

Far Cry 7 soll sich nämlich intern bereits in einer Testphase befinden und spielbar sein. Das erste Feedback sei sehr gut ausgefallen und das Team habe einige Elemente der klassischen Far Cry-Formel überarbeitet. Weitere Details bleiben aber im Geheimen.

Ubisoft selbst kommentiert die neu aufgetauchten Gerüchte bislang nicht. Es ist aber gut möglich, dass wir vielleicht im Laufe des Jahres eine Ankündigung erhalten. Zuletzt sind auch an anderer Stelle neue Infos zu Far Cry 7 aufgetaucht.

Quelle: Insider Gaming