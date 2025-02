Far Cry 7: Überraschender Leak liefert wohl erste Details zum Open-World-Shooter

Wer auf durchgeknallte Shooter-Action steht, zudem eine Vorliebe für weitläufige Open Worlds hat, wird an der Far Cry-Reihe kaum vorbeikommen. Neben Gerüchten, dass ein Far Cry 7 die altgediente Ubisoft-Formel gehörig umkrempeln soll, und eine Veröffentlichung mutmaßlich im Jahr 2026 ansteht, ist über den kommenden Ego-Shooter bisher wenig bis nichts bekannt.

Jetzt sind innerhalb der Gaming-Community von Reddit Informationen aufgetaucht, aus denen erste Informationen zu World Building, Erzählweise und Charaktere im nächsten potenziellen Ubisoft-Blockbuster hervorgehen sollen. Wie üblich bei solchen Infos aus der Gerüchteküche solltet ihr allem mit einer ordentlichen Portion Skepsis begegnen.

Far Cry 7: Möglicher Schauplatz und Charaktere

Die hier für euch ausgebreiteten Info-Schnipsel zu Far Cry 7 sollen auf einem Casting-Aufruf basieren, welchen die Person auf Reddit bereits „letztes Jahr“ veröffentlicht haben will. Dieses Posting wurde allerdings nach Aussage der Person „inzwischen entfernt“. Deshalb schiebt die oder der User*in jene vermeintlichen Informationen zu Far Cry 7 jetzt nochmal zusammenfassend nach. Insgesamt lassen sich aus dem Reddit-Beitrag drei Schlüsselinformationen filtern, deren Wahrheitsgehalt – wie eingangs erwähnt – mit gebotener Vorsicht genossen werden darf.

Zunächst der Schauplatz: Das siebte Hauptspiel könnte sich in Neuengland verorten, einer Region im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Landschaft in diesen Breitengraden der USA zeichnet sich durch Küsten, Klippen und weitläufigen Wälder aus. Besonders fotogen ist Neuengland während des sogenannte Indian Summers, also jener Zeitspanne während des Herbstes, wenn die Bäume goldgelb und farbenfroh glühen. Im Reddit-Posting heißt es dazu: „[…] Neuengland wird mehrmals in der Beschreibung erwähnt, was auf diesen Schauplatz hindeutet“.

Abseits dieser Frage nach der Geografie soll sich die Handlung um „eine wohlhabende Familie namens Die Bennets“ drehen. Mehr noch, es werden konkret die Namen Layla, Dax, Brie, Christian, Henry und Krista als Mitglieder dieser Familie genannt – vermutlich auf Grundlage des Casting-Aufrufs. Für dramaturgischen Zündstoff sollen Machtkämpfe unter den Familienangehörigen sorgen. Zusätzlich wird der Vergleich zur Drama-Serie Succession, ausgestrahlt beim US-amerikanischen Fernsehsender HBO, herangezogen.

Im Kern handelt die Serie in vier Staffeln von einer dysfunktionalen Familie, die ein Medienimperium lenkt. Ebenfalls wichtige Charaktere, die aber nicht weiter beschrieben werden, sollen ein gewisser John Mackay sein und ein Doktor mit Namen Safna Kazan.

Das könnte einer der Antagonisten sein

Als dritter und letzter Info-Snack wird eine Person namens Ian Duncan als einer der wichtigen Gegenspieler genannt. Charakterlich wird Duncan wie eine Mixtur aus einem „Verschwörungsmythiker mit einer Armee Gläubiger“ und mit „Neid auf die wohlhabende Elite und die von ihnen ausgeübte Macht“ umschrieben. Ob sich all diese Infos bald schon zu Fakten verhärten, bleibt wie gewohnt abzuwarten.

Nach solchen für europäische Spieler*innen exotisch wirkenden Schauplätzen wie tropische Inselparadiese (Far Cry), die afrikanische Savanne (Far Cry 2) oder eine Karibikinsel (Far Cry 6), wirkt Neuengland als Austragungsort für die Shooter-Action geradezu konventionell – würde sich wiederum geografisch gut neben das ebenfalls US-amerikanische Montana aus Far Cry 5 einreihen. Apropos, die berühmte Shooter-Reihe aus dem Hause Ubisoft: Einem vorangegangenen Far Cry-Shooter wurde jüngst ein überraschender Grafikboost verpasste.

Quelle: Reddit / KekanKok