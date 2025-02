Far Cry: Bekommt schon heute einen überraschenden Grafikboost – „Das wurde auch Zeit“

Dass Ubisoft seinen älteren Spielen auch Jahre nach dem Release noch Zuwendung zeigt, ist hinlänglich bekannt. Vor allem die Assassin’s Creed-Reihe kann sich da nur wenig beschweren, aber nun dürfen sich ebenso Shooter-Freunde die Hände reiben: Far Cry ist nicht vergessen.

Genauer gesagt geht es um das mittlerweile sechs Jahre alte Far Cry New Dawn, welches im Grunde eine Fortsetzung zum immens erfolgreichen Far Cry 5 darstellt. Der Ego-Shooter fristete bislang ein einsames Dasein auf der vorherigen Konsolengeneration, erhält nun aber endlich die langersehnte Frischzellenkur auf der PS5 und Xbox Series X|S mit einem großen Update.

Far Cry New Dawn: Flüssig und schön mit 60 Bildern pro Sekunde

Zugegeben: Eigentlich wollte Ubisoft die Information auf anderem Wege mitteilen, aber irgendwas ist dem französischen Publisher dazwischen gekommen. Macht aber nichts, denn das wichtigste steht in Stein gemeißelt: Far Cry New Dawn erhält endlich einen 60 FPS-Patch auf der PS5 und Xbox Series X|S.

Bislang war der Shooter lediglich auf den aktuellen Xbox-Konsolen dank Abwärtskompatibilität und dem von Microsoft bereitgestellten FPS-Boost flüssig spielbar. Dieser wird jetzt allerdings deaktiviert, damit zukünftig sowohl Xbox- als auch PS-Spieler*innen mit geschmeidiger Bildwiederholrate durch die Postapokalypse schreiten können.

Erscheinen soll das Update, welches Ubisoft laut eigenen Aussagen „nicht geplant hatte, so anzukündigen“, am 4. Februar 2025. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: An dem Dienstag erscheint Far Cry New Dawn im Xbox Game Pass. Ab dann könnt ihr den Shooter auf den Xbox-Konsolen, am PC oder via Cloud im Rahmen des kostenpflichtigen Abos rauf und runter spielen.

Freude bei den Fans – aber auch neue Wünsche

Innerhalb der Far Cry-Community kommt die Ankündigung des Updates gut an, auch wenn New Dawn gewiss nicht der beliebteste Serienteil ist. Auf Reddit finden sich mehrere Kommentare wie „Oh mein Gott, das wurde auch Zeit“ oder „Gott sei Dank. Jetzt kann ich es spielen und platinieren“. Der Tenor ist eindeutig: Das kostenlose Update ist gern gesehen.

Trotzdem sind längst nicht alle Spieler*innen zufrieden. So wird etwa an einer Stelle gefordert, dass Ubisoft auch die anderen Far Cry-Spiele nicht vergisst, die noch nicht einen solchen Patch erhalten haben. Namentlich werden Far Cry 4 und der Steinzeitableger Primal genannt, die noch auf den alten Konsolen festhängen.

Andere wünschen sich hingegen, dass Ubisoft nach Far Cry New Dawn ebenfalls andere Spiele-Reihen mit einem Update beglückt, wie zum Beispiel Ghost Recon: Wildlands. In diesen Tagen hat aber erst einmal Assassin’s Creed Rogue überraschend einen neuen Patch erhalten.

