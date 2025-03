Far Cry: Shooter-Reihe als Gesamtpaket im Angebot – für wenige Tage

Dass Ubisoft in nicht allzu ferner Zukunft mit einem Far Cry 7 um die Ecke biegen dürfte, ist eine Gewissheit. Schließlich hat es die Shooter-Reihe auf zahlreiche Hauptspiele gebracht und ist neben Assassin’s Creed eine der Marken des in Frankreich heimischen Studios mit der größten Strahlkraft.

Wer den Shooter-Mehrteiler mit starker Open World-Komponente bislang verpasst hat, könnte jetzt im Rahmen einer auf Steam laufenden Verkaufsaktion schwach werden. Schon seit einigen Tagen lockt die Ubisoft Publisher-Aktion mit Rabatten bis zu 85 Prozent. Neben Spielen der Reihen Tom Clancy’s Ghost Recon, Anno oder Assassin’s Creed, werden auch die legendären Shooter stark vergünstigt angeboten.

Far Cry-Reihe: Günstiger bei der Ubisoft Publisher-Aktion

Das Wichtigste vorab: Die hier vorgestellten Angebotspreise auf Valves Vertriebsplattform enden bereits am 13. März. Bis dahin aber besorgt ihr euch die beliebten Ego-Shooter mit offener Spielewelt zu schlanken Sparpreisen. Wer es ernst meint und direkt alle Teile vom Original aus dem Jahre 2004, bis zu Teil 6 von 2023 nachholen möchte, ist mit dem Franchise Bundle gut beraten. Anstatt der üblicherweise anfallenden über 200 Euro für alle Spiele, zahlt ihr momentan schlappe 35 Euro (und ein paar Cent).

Dafür erhaltet ihr dann auch wirklich die volle Breitseite – inklusive des steinzeitlichen Far Cry Primal, eines Far Cry 3 – Blood Dragon mit seinem 80er-Jahre Charme, oder des postapokalyptischen Far Cry New Dawn. Wer nicht sofort für die komplette Shooter-Reihe den Geldbeutel plündern möchte, kann die jeweiligen Titel natürlich auch einzeln zum Angebotspreis in den virtuellen Warenkorb legen. Den niedrigsten, rabattierten Kaufpreis ruft übrigens Far Cry 2 mit gerade mal 2,49 Euro ab – entgegen der sonst eingeforderten 10 Euro.

Dieses zweite Hauptspiel wurde im Jahr 2008 veröffentlicht, ist also schon etwas betagter, dafür bietet es ein einmaliges, spannendes Szenario auf dem afrikanischen Kontinent und kann bis heute „größtenteils positive“ Bewertungen von Spieler*innen einsammeln. Ähnlich kostengünstig ist der allererste Teil mit knapp 3 Euro, wobei sich auch der handelsübliche Kaufpreis von 10 Euro für den kleinen Geldbeutel eignet.

Auf dem entgegengesetzten Ende der von Rabatten gepflasterten Preisskala sitzen Far Cry 6 und Far Cry Primal. Für das auf einer gigantischen, stark von Kuba inspirierten Insel spielenden Far Cry 6 werden nicht ganz 15 Euro fällig (Preis vor Angebot: 60 Euro). Beim steinzeitlichen, von urzeitlichen Bestien bevölkerten Far Cry Primal dürft ihr 12,50 Euro ausgeben, anstatt der regulären 50 Euro. Diese Standard-Editionen der legendären Shooter-Reihe sei aber nur beispielhaft genannt.

Luxus-Editionen ebenfalls rabattiert

Alternativ könntet ihr nämlich auch mit einigen, ebenfalls im Kaufpreis verminderten Luxusausführungen liebäugeln – wie etwa der Game of the Year Edition zu Teil 6 für 30 Euro (statt 120), oder der Primal Apex Edition zum Steinzeit-Ableger für nicht ganz 14 Euro (anstatt 55 Euro). Aber am besten überblickt ihr die Angebotsvielfalt einmal selbst sorgfältig mit Argusaugen. Apropos Open-World-Shooter aus dem Hause Ubisoft: Ein überraschender Leak zu Far Cry 7 liefert wohl erste Details.

Quelle: Steam / Ubisoft