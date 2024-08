Fast 100 Millionen Klicks – Neuer Manga-Hit Kagurabachi kommt bald auch nach Deutschland

Ob Dauerbrenner wie One Piece, das demnächst endende My Hero Academia oder die seit gut einem Jahr auf der Erfolgswelle reitenden Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man – Fans von Shonen-Mangas haben derzeit die freie Auswahl. Demnächst kommt in Deutschland mit Kagurabachi ein vielversprechender neuer Titel hinzu.

Das Werk von Mangaka Takeru Hokazono ist noch relativ frisch – 43 Kapitel sind bisher erschienen; in Japan kam jüngst der dritte Sammelband heraus. Auch Kollegen wie Kohei Horikoshi (My Hero Academia) oder Masashi Kishimoto (Naruto) lobten das Werk bereits in höchsten Tönen.

Kagurabachi: Blutiger Schwertkämpfer-Manga begeistert die Fans

Auf Mangaplus hat Kagurabachi bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen. Zwischen September 2023 und April 2024 wurden Kapitel des Titels bereits knapp 100 Millionen Mal aufgerufen. Zudem hatte das Debüt-Kapitel den höchsten Zulauf einer Premiere, seit die Webseite besteht; im Popularitätsvotum des Portals rangiert der Manga bereits auf Platz 9. Aber was verursacht den Hype?

Protagonist von Kagurabachi ist der Nachwuchsschmied Chihiro Rokuhira, der bei seinem Vater Kunishige, einem berühmten Schwertschmied, in die Lehre geht. Obwohl die beiden Männer sehr unterschiedlich sind – Chihiro sehr ernst und ruhig, sein Vater eher lustig und bisweilen albern. Die familiäre Idylle wird durch einen blutigen Überfall von den „Sorcerers“ jäh gestört, bei dem Kunishige getötet wird. Der Sohn sinnt auf Rache und zieht mit einem Katana – einem von sieben verfluchten Exemplaren, die sein Vater geschmiedet hat – los, immer auf der Suche nach den Mördern seines Vaters. Waren die anderen sechs Klingen Grund für den Überfall?

Schwertkampf steht also unmissverständlich im Fokus der Story, die auch vor blutigen Szenen nicht Halt macht. Aber auch das Übersinnliche rankt sich mysteriös durch die Geschichte. Gut ein Jahr nach dem Debüt des Mangas in Japan ist der erste Sammelband in diesem Herbst auch bei uns erhältlich – allerdings nur in englischer Sprache, wie auch auf dem Portal Mangaplus. Dort könnt ihr, wie von anderen Reihen gewohnt, die ersten drei sowie die drei aktuellsten Kapitel gratis lesen. Band 1 von Kagurabachi ist dann ab 7. November am Start. Was ihr derweil von den aktuellen Ereignissen in One Piece erwarten könnt, lest ihr hier.

Quellen: Mangaplus, Thalia, Oricon