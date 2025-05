Fast geschenkt: The Witcher 3 mit sagenhaften 90 Prozent Rabatt bei Steam – nur für kurze Zeit

Am kommenden Montag feiert eines der einflussreichsten Open World-Rollenspiele unserer Zeit seinen zehnten Geburtstag. The Witcher 3: Wild Hunt erschien am 19. Mai 2015 – zur Feier des Tages packt Steam sein dickstes Rabatt-Schild aus.

Dadurch könnt ihr euch das umfangreichste, populärste, bisher aber auch leider letzte Abenteuer aus der Witcher-Reihe für einen rekordverdächtig niedrigen Preis unter den Nagel reißen – wer also schon immer dieses Spiel vom Pile of Shame holen wollte, wäre vom Wahnsinn gepackt, wenn er/sie jetzt nicht zugreifen würde.

Günstiger als zwei Kugeln Eis: The Witcher 3 auf Steam für 2,99 Euro krallen

Der Hexer Geralt von Riva war schon 2015 kein Unbekannter, begeisterte er Rollenspielfans doch schon in seinem ersten Abenteuer 2007 sowie The Witcher 2: Assassins of Kings aus dem Jahr 2011 und war zuvor nicht zuletzt auch schon Romanheld in der Reihe vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski. Seit The Witcher 3: Wild Hunt ist der Protagonist der Reihe aus der Videospielwelt nicht mehr wegzudenken – ebenso wie das Entwicklerstudio CD Projekt Red („Cyberpunk 2077“). Wer noch Beweise braucht: 96 Prozent der über 758.000 (!) Bewertungen auf Steam sind positiv.

Auf Steam kostet das Open World-Action-RPG regulär 29,99 Euro – was für ein Spiel mit dieser Komplexität, wendungsreichen Story, immersiven Welt und einflussreichen Tragweite trotz dessen gehobenen Alters schon ein Hammer-Preis ist. Nun jedoch habt ihr die Möglichkeit, das Meisterwerk für läppische 2,99 Euro auf eure Festplatte zu ziehen – das entspricht unschlagbaren 90 Prozent Rabatt. Einmal den Kaffee beim Bäcker gespart und ihr habt das Geld wieder drin.

Lest auch: Mit diesen Mods gebt ihr eurer Witcher 3- Erfahrung ein gehöriges Upgrade

Geralt von Riva ist auf der Suche nach seiner Ziehtochter Ciri – aber auch die geisterhafte Wilde Jagd hat Interesse and er jungen Frau, denn eine Vorsehung bescheinigt ihr ein wichtiges Erbe. Zum Glück kann sich Geralt auf die Hilfe seiner Freundinnen Yennefer und Triss sowie seinen treuen Wegbegleitern Rittersporn und Zoltan verlassen. Zusammen stellen sie das unwirtliche Sumpfland Velen, die geschäftige Stadt Novigrad und die stürmischen Skellige-Inseln auf den Kopf. Ablenkungen gibt es genug, denn viele Leute glauben, Ciri gesehen zu haben, aber nur die Wenigsten geben die Infos gratis heraus.

The Witcher 3: Wild Hunt ist auf Steam noch bis zum 25. Mai zu diesem ungewöhnlich niedrigen Sonderpreis zu haben. Absolut empfehlenswert ist auch, gleich die Complete Edition für 9,99 Euro zu kaufen, die die beiden DLCs Hearts of Stone sowie Blood and Wine beinhaltet. Selbst für Kenner*innen des Spiels vielleicht noch einmal ein Grund, nach Redanien zurückzukehren – und die Wartezeit auf The Witcher 4 zu verkürzen.

