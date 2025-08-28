Fast so groß wie GTA 6? Dieser Release will sich mit dem Gaming-Giganten messen

Ein ganz schön großspuriger Move, sein eigenes Werk mit dem wohl wichtigsten Videospiel unserer Zeit, GTA 6 versteht sich, zu vergleichen. Auf jeden Fall ein sicherer Weg, um Vertrauen in die eigene Sache zu beweisen.

Immerhin ist die vorherrschende Reaktion auf den bevorstehenden Release von Rockstars Blockbuster eher Abstand zu nehmen und sich wegzuducken, vor allem, in dem der Zeitraum im Mai nächsten Jahres, wenn das neue Grand Theft Auto erscheint, vermieden wird. Das ist auch dem Titel anzuraten, dessen Schöpfer gerade von einer Veröffentlichung träumt, die sich mit der von GTA 6 messen kann.

Squadron 42: Star Citizen Spin-Off will neben GTA 6 das Spielejahr 2026 anführen

Mit besagtem Schöpfer ist Chris Roberts gemeint, der Director von MMO Star Citizen und dessen Singleplayer-Ableger Squadron 42. Beide Spiele werden parallel entwickelt, ihre Existenz ist seit Oktober 2012 Thema, dabei ist praktisch gesehen selbst 13 Jahre später noch keines offiziell erschienen. Zudem läuft seit der nun lange zurückliegenden Ankündigung eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung der Projekte, in die bis heute über 850 Millionen US-Dollar geflossen sind – und immer noch weitere fließen.

Star Citizen ist seit 2014 in einer Alpha-Version 1.0 spielbar, Squadron 42 hat bislang jedoch noch kein Tageslicht gesehen. In 2026 soll sich das ändern, denn dann dürfen Spieler*innen (hoffentlich) endlich loslegen, wobei ein genaues Datum noch aussteht. In die direkte Nähe von GTA 6, welches am 26. Mai 2026 die Bühne betritt, wird sich Squadron 42 wohl nicht wagen. Abgesehen davon scheint Roberts allerdings keine Angst vor Rockstars Konkurrenz zu haben, sondern wagt sich sogar an einen Vergleich.

Dies drückt er mit den Worten „Wir hoffen es wird ein Event von fast demselben Ausmaß [Wie GTA 6]“ und „Neben GTA 6 ist es wahrscheinlich das AAA-Spiel mit dem größten Budget“ aus, wie von dem französischsprachigen Portal La Presse festgehalten. Verglichen mit dem Hype, den Grand Theft Auto 6 jetzt schon um sich versammeln kann, ist die Stimmung zu Squadron 42 nicht mal ansatzweise so popkulturell bedeutsam, was Roberts Ambitionen ein wenig eindämmt.

Aber selbstverständlich wartet trotzdem eine beachtliche, investierte Fangemeinde inklusive vieler Schaulustiger auf den Release der Singleplayer-Weltraumreise. Und das seit über einer Dekade. Star Citizen selbst soll übrigens noch etwas länger bis zum Full Release brauchen. 2027 oder 2028 gelten aktuell als realistische Zeiträume. Es sei denn natürlich es kommt noch zu Kursänderungen, die es bei GTA 6 übrigens neben der Verschiebung auch in Bezug auf andere Punkte gegeben haben soll.

