Assassin’s Creed: 11 Jahre alter Teil freut sich endlich über neue Steam-Features

Assassin’s Creed-Spiele haben sich seit Release des ersten Serienteils, der seine Veröffentlichung im Jahre 2007 feierte, ungefähr so viele angesammelt wie Sand in den Stiefeln ihrer Protagonisten und Protagonistinnen. Kein Wunder, erfreut sich Ubisofts Meuchelmörderreihe doch seither äußerster Beliebtheit.

Klar, unter den mittlerweile 13 Hauptteilen und zahllosen Ablegern trifft der eine oder andere mal mehr, mal minder unseren Geschmack. Und so mancher mag womöglich im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sein – wie auch ein ganz bestimmter, der sich ganze elf Jahre nach Launch endlich über Steam-Erfolge freuen darf.

Fast vergessenes Assassin’s Creed-Spiel bekommt 11 Jahre später Steam-Achievements

Zählen die Abenteuer von Ezio, Altair oder der Kenway-Familie noch zu den bekannteren Assassin’s Creed-Spielen, kratzen sie letzten Endes doch nur an der Oberfläche des riesigen Franchise. Umso unbekannter dürften dementsprechend Titel wie Assassin‚s Creed Liberation sein: Zunächst auf der PS Vita erschienen, fand der AC-Ableger erst später seinen Weg auf andere Plattformen.

Assassin's Creed Shadows kündigt schon vor Release das eigene Comeback an

Jüngst und damit über ein Jahrzehnt später durfte sich Liberation über brandneue Achievements bei Steam freuen. Und eben jene dürften Motivation genug sein, einen kleinen Abstecher (oder mehrere, wenn es euch beliebt) in das alte Action-Adventure zu unternehmen. Besonders cool: Erstmals in der Geschichte der Reihe schlüpft ihr in Liberation in die Haut einer weiblichen Hauptfigur – Kunoichi Naoe lässt aus der Zukunft grüßen.

Als Aveline de Grandpré, eine amerikanische Assassinin mit französischen und afrikanischen Wurzeln, verschlägt es euch inmitten des Siebenjährigen Krieges in das nordamerikanische Louisiana und die Verteidigung der Stadt New Orleans, welche von Spaniern angegriffen wird. Außerdem sucht ihr nach einer Spur eurer vor vielen Jahren verschwundenen Mutter. Das actiongeladene Abenteuer ist in einer offenen Spielwelt gehalten, die ihr aus der Third Person-Perspektive heraus erkundet.

Liberation schließt sich so einer Reihe von Ubisoft-Titeln an, die über den Lauf der Zeit mit Steam-Erfolgen versehen wurden. Weitere Beispiele finden sich in Watch Dogs, aber auch einige Far Cry-Spiele zählen dazu. Kein Wunder: Mit dem bevorstehenden Release von Assassin’s Creed Shadows, das auch wir bereits ausführlich anspielen durften, zeigt sich der Publisher und Entwickler bemüht, seine Games zurück in den Fokus von Valves Videospieldistributionsplattform zu rücken.

