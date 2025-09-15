Fata Deum: Göttersimulation nach Vorbild von Black & White ab jetzt verfügbar – Mit diesen Inhalten

Das Genre der Göttersimulation ist heutzutage etwas rar besetzt. Noch immer denkt man bei der Frage nach berühmten Vertretern an das im Jahr 2001 erschienene Black & White oder dessen Nachfolger aus dem Jahr 2005 zurück. Wird also höchste Zeit, dass sich in dieser Sparte mal wieder was regt.

Diesen Gedanken hatte wohl auch Entwicklungsstudio 42 Bits Entertainment, denn unter dessen Feder ist Fata Deum entstanden, eine moderne Göttersimulation, die an die alten Klassiker der frühen 2000er anknüpft. Das Spiel ist gerade frisch erschienen und wenn ihr überlegt, ob sich diese Anschaffung für euch lohnen könnte, verschafft ihr euch hier einen Überblick zu den Inhalten.

Fata Deum: Das steckt in der Auferstehung des Götter-Sim-Genres

Das Prinzip einer Göttersimulation ist recht schnell erklärt: Ihr selbst besetzt den Posten eines Gottes oder einer Göttin, waltet dabei nach eigenem Belieben über eure Anhängerschaft. Entweder entschließt ihr euch dazu gut zu sein und stellt das Wohlergehen eurer Schützlinge in den Vordergrund, oder ihr fühlt euch auf der bösen Seite mehr zuhause, von der aus ihr vor allem Unheil anrichtet.

Diese Grundidee hat auch Fata Deum zur Basis, will mit dieser im Gepäck der eingeschlafenen Videospielspezies neues Leben einhauchen. Aufbauend darauf erwartet euch unter anderem das Errichten eurer eigenen Siedlung, die durch den Einsatz eurer göttlichen Macht verändert. Entweder formt ihr ein blühendes Paradies oder ein verdorbenes Ödland.

Das Leben in dem von euch beaufsichtigten Ort färbt ihr, in dem ihr beispielsweise Gebete erhört oder Bestrafungen austeilt. Ihr könnt die Bewohner*innen auch aufsammeln und dich die Gegend yeeten, sie für Mana oder die Stärkung eurer Kriegsmacht opfern sowie Zombies aus ihren Leichen auferstehen lassen. Welche Interaktionsmöglichkeiten ihr mit ihnen habt, hängt von den Tageszeit ab.

Tagsüber beeinflusst ihr sie direkt, schickt ihnen etwa furchteinflößende Visionen vorbei oder segnet sie mit Inspiration. Nachts plant ihr, während die Sterblichen schlafen und regt sie in ihren Träumen zum Bau von Infrastruktur wie Tempel oder Mühlen an. Auch lassen sich in diesen Stunden fremde Dörfer sabotieren, um die eigene Machtposition zu verdeutlichen. Immerhin müsst ihr euch gegen vier rivalisierende Götter durchsetzen, die jeweils Gewalt, Betrug, Fruchtbarkeit und Vergnügen als Herrschaftsbereiche abdecken.

Möge der beste Gott gewinnen

Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr die Treue eurer Glaubensgemeinschaft nicht zu sehr aufs Spiel setzt, die kann sich nämlich auch gegen euch aufbäumen oder gleich das Handtuch werfen und zu einer anderen Religionsfigur wechseln. Gespickt wird euer Wirken in der Simulation Gameplay-technisch außerdem von Story-basierten Quests, die euch die Schicksalsgöttinnen zuteilen.

Seine ersten Schritte im Entstehungsprozess hat Fata Deum auf Kickstarter getan. Nach der Kampagne und einiger Entwicklungszeit hat das Spiel seinen Release gerade dampfend heiß hinter sich. Bisher verbleibt der Titel noch im Early Access und das wahrscheinlich für mindestens ein Jahr, abhängig vom Feedback der Spieler*innen. Über Steam, den Epic Games Store oder GOG könnt ihr ihn auf euren Rechner holen – mit einem erfreulichen Einführungsrabatt von 20 Prozent.

