Fatal Fury: City of the Wolves – Star-DJs um Steve Aoki und Alan Walker sorgen für krachenden Soundtrack

Nach über einem Vierteljahrhundert Pause kehrt mit Fatal Fury, dessen Spin-Off-Reihe King of Fighters in den letzten Jahrzehnten mehr im Fokus stand, eine der renommiertesten Prügelspielreihen zurück und bekommt mit City of the Wolves in diesem Jahr einen neuen Ableger.

Fans können sich freuen, erneut mit ihren Lieblingscharakteren wie Terry Bogard, Mai Shuranui oder Tizoc in den Ring zu steigen. Begleitet werden sie dabei akustisch von einem wahren Star-Aufgebot an DJs, die euch mit ihrem Sounds zusätzlich Adrenalin reinpumpen. Mit hämmernden Beats unterlegt prügelt es sich doch gleich schon etwas flüssiger.

Fatal Fury: City of the Wolves – Steve Aoki, Afrojack und Co. geben euch auf die Ohren

Insgesamt elf weltbekannte DJs steuern epische Tracks zur Hintergrundmusik des Spiels bei. „Die einzigartigen Sounds dieser Kollaboration versprechen ein noch intensiveres Spielerlebnis und unterstreichen die energiegeladene Action der legendären Beat’em up-Reihe“, heißt es in einer Pressemitteilung von Entwickler SNK. Unter dem Motto des Prügelspiels „Rev it up“ haben sich die DJs von der Spielwelt und den Charakteren von City of the Wolves inspirieren lassen, um 19 brandneue Tracks zu kreieren.

Dabei geben sich unter anderem Alan Walker, Steve Aoki, Afrojack oder Solomun die Ehre. Die Tracks werden als Stage-Musik im Spiel zu hören sein und sollen die spannenden Kämpfe noch mitreißender gestalten. Spieler*innen haben zudem die Möglichkeit, die Musik nach Belieben im Jukebox-Modus anzuhören und sie individuell für verschiedene Stages und Menüs zuzuweisen.

Außerdem zu hören sein werden:

Alok

Artbat

Butch

Luciano

R3HAB

Sidney Samson

Salvatore Ganacci

Letzterer übernahm auch die musikalische Leitung der Kollaboration. „Er hat die Tracks sorgfältig kuratiert und koordiniert, um ein einzigartiges Erlebnis für Fans der Fatal Fury-Reihe zu gewährleisten“, heißt es weiter. Zudem wird er auch eigene Originaltracks zur Zusammenarbeit beisteuern, die das Sounddesign des Spiels auf ein neues Level heben.

Passend zur Veröffentlichung von Fatal Fury: City of the Wolves am 24. April werden die Tracks nach und nach auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Übrigens könnt ihr das Fatal Fury-Postergirl Mai Shiranui seit Februar auch bei ihrem Gastauftritt in Street Fighter 6 spielen.

Quelle: PM

