Großes Update: Beliebtes Cozy Game mit Traumwertungen enthält demnächst mehr Liebe

Fields of Mistria wurde seit seinem Start in den Early Access auf Steam geradezu mit Lobpreisungen überhäuft. Satte 98 der dort vergebenen Bewertungen sind positiv, obwohl sich das Spiel noch unvollständig zeigt.

Statt sich auf dem Erfolg auszuruhen, verliert das Team sein Ziel nicht aus den Augen und schraubt weiter an den geplanten Inhalten. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg wird schon in Kürze erreicht: Das erste große Update soll im November kommen – und Romanzen erweitern.

Fields of Mistria: Wie die Liebe ihren Lauf nimmt

In Fields of Mistria steht die gute alte Farm im Mittelpunkt, ähnlich wie ihr es schon aus beliebten Genre-Vorreitern wie Stardew Valley gewohnt seid. Mit Besonderheiten wie magischen Fähigkeiten und einem nostalgischen Artstyle, der an frühe Animes erinnert, schlägt das Game eine eigene Richtung ein. Das Gesamtpaket aus gewohnter Grundmechanik gespickt mit gezielten Anpassungen kommt bei Cozy Game-Fans bisher sehr gut an.

Das sich in Vorbereitung befindliche Update soll nun den Feinschliff vorantreiben, in dem zum Beispiel romantische Beziehung verbessert werden. Dafür erweitert sich die Anzeige erreichter Herzen von vier auf sechs und bei voller Sympathie schaltet sich eine spezielle Cutscene für zum Flirten bereite Charaktere frei. Obendrauf gibt es zusätzliche Dialogoptionen mit NPCs, um mehr Abwechslung in die Gespräche zu bringen.

Fields of Mistria: Noch mehr spannende Neuerungen

Abseits von Liebesgeschichten und Freundschaften warten bald auch in der Mine ein paar Überraschungen: Neue Monster so wie frischer Loot platzieren sich unter der Erde. An deren Oberfläche dürft ihr euer Haus durch weitere Upgrades aufwerten und mit hinzugefügter Deko schmücken. Für euer eigenes Antlitz, genau wie für das eurer Haustiere, schafft das Update ebenfalls eine verbreitere Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus ändern sich ein paar Details zu dem Ruf-System von Fields of Mistria: Das neue Höchstlevel wird 20 Stufen höher gesetzt und Fortschritte lassen sich mit neuen Belohnungen feiern. Apropos feiern, ein neues Festival steht dank des Updates vor der Tür und auch frische Quests und ausgeweiteter Museums-Content bieten Grund zu zelebrieren.

Ein paar Kleinigkeiten, die bisher nicht näher benannt sind, sollen die Liste aufregender Neuerungen vollenden. Weitere Details und vorläufige Einblicke möchte das Team in den Wochen teilen, die euch noch von der inhaltlichen Auffrischung trennen. Falls ihr bis zum Tag des Updates noch ein Cozy Game mit herbstlicher Atmosphäre einschieben wollt, empfiehlt sich die mysteriöse Lebenssimulation Everholm.

Quellen: Instagram / fieldsofmistria, fieldsofmistria.com