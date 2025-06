Final Fantasy: Legendärer Ableger feiert schon bald Abend Rückkehr

Update vom 5. Juni, 9:24 Uhr: Jetzt ist es offiziell! Wie bei der gestrigen State of Play angekündigt, erhält Final Fantasy Tactics eine Neuauflage mit dem Untertitel The Ivalice Chronicles, die am 30. September 2025 erscheint.

Erinnert ihr euch noch an Final Fantasy Tactics, das 1997 erschienene Strategiespiel, das sich längst zum Kult-Klassiker gemausert hat, aber abseits von zwei (mehr als 15 Jahre alten) Nachfolgern von Square Enix ignoriert wird?

Eben jener Titel macht derzeit wieder von sich reden: Gleich zwei Quellen streuten, ob nun absichtlich oder unabsichtlich sei mal dahingestellt, frische Gerüchte, die auf eine Rückkehr des Spiels hindeuten. Und die könnte sogar noch deutlich früher bevorstehen als gedacht.

Final Fantasy: Kehrt Tactics bei der State of Play zurück?

Für die Gerüchte rund um Final Fantasy Tactics sind tatsächlich zwei sehr bekannte Persönlichkeiten verantwortlich. Da wäre Yasumi Matsuno, der Director des Spiels, der die Ankündigung der heute stattfindenden State of Play retweetet hat – und den Tweet anschließend löschte. Eine Dokumentation seines Vorgehens wurde dank Reddit-Nutzer*in ElkFeisty3823 für die Ewigkeit festgehalten – und natürlich diskutieren Fans darunter, ob der Retweet tatsächlich eine entsprechende Ankündigung bedeuten könnte.

Auch Branchen-Insider, Bloomberg-Journalist und erprobter Final Fantasy Tactics-Propagandist Jason Schreier hat die Gerüchteküche angeheizt. Auf Bluesky schrieb er: „Ich sage nur, Final Fantasy Tactics ist eines der besten Spiele, die je gemacht wurden.“ Seine Aussage veröffentlichte er gestern um 19:30 Uhr, nur wenige Stunden, nachdem Sony die State of Play ankündigte. Zufall? Möglich. Aber die Spekulationen laufen angesichts des Timings natürlich auf Hochtouren.

Lesetipp: Yoshi-P teasert Tactics-Nachfolger an

Zumal Schreier bereits vor einem Jahr auf Reddit kommentierte, dass ein Remaster von Tactics „real ist und passiert“. Sollte er damit richtig liegen, wäre die Frage, ob der Strategie-Klassiker ein Sequel oder eine Neuauflage erhält, auch geklärt. Trotzdem bleibt es spannend, in welcher Form Final Fantasy Tactics zurückkehrt – und vielleicht erhalten wir ja tatsächlich schon beim heutigen PlayStation-Event eine Antwort.

Ob, wann und auf welchen Plattformen das einstige Spin-Off erscheinen könnte, steht derzeit noch in den Sternen. Neben einem Release auf der PlayStation, wo Final Fantasy Tactics einst sein Zuhause fand, wäre aber auch eine Veröffentlichung auf der morgen erscheinenden Nintendo Switch 2 denkbar, schließlich ist die Strategie-Reihe für ihre Vorliebe von portablen Geräten bekannt. Welche Titel auf jeden Fall für den Handheld-Hybriden kommen, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: Blueskye /@jasonschreier.bsky.social, Reddit /@jasonschreier, ElkFeisty3823